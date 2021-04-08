Аксы: Подозреваемый в изнасиловании семиклассницы — ее дядя

Подозреваемый в изнасиловании 14-летней девочки в Аксыйском районе Джалал-Абадской области оказался ее дядей. Об этом сообщил радио «Азаттык» специалист отдела по защите семьи и детей, Министерства здравоохранения и социального развития Нурсултан Курманбеков.

По его словам, потерпевшая и подозреваемый проживают в разных домах.И родители девочки, и родственники думали, что девочка поправилась и не заметили беременность, а в школе она не снимала куртку. Семья потерпевшей — многодетная, и состоит на учете как социально уязвимая.

«В семье семеро детей, родители нигде не работают. Родной дядя, который подозревается в изнасиловании, не признает вину», — сказал Курманбеков.

Подозреваемый был задержан 5 апреля, ему 17 лет. Он решением суда взят под стражу на два месяца.

Новорожденной назначат опекуна

По словам Курманбекова, рассматривается вопрос о назначении опекуна новорожденному младенцу. Это — здоровая девочка весом 3 кг 200 грамм, сейчас за ней смотрит бабушка.

Ученица 7 класса родила 1 апреля в Аксыйской территориальной больнице. Милиция Аксыйского района проводит следственные мероприятия по статье «половые отношения с лицом не достигшим 16 лет».

Директор школы, в которой училась родившая ребенка 14-летняя девочка, была освобождена от занимаемой должности на основе заявления по собственному желанию. Заместитель директора, заведующий по учебной части и соцпедагог получили выговоры.

Руководитель районного отдела образования Талант Эмилбек уулу сказал, что никто из учителей, администрации школы не заметил беременность подростка, хотя обучение в школе проходило в обычном режиме.

В 2020 году в Кыргызстане было зарегистрировано 1101 уголовное дело по факту преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. При этом 150 из совершенных преступлений — сексуального характера.

Над материалом работала Гулнур Чынгызова



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