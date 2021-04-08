Премьер-министр Улукбек Марипов на своей странице в фейсбуке отреагировал на убийство Айзады Канатбековой. Девушку похитили 5 апреля утром в 7 часов утра на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова, а два дня спустя её нашли убитой.

Марипов отметил, что похищение девушек с целью принуждения к браку это преступление, за которым следует неотвратимое уголовное наказание.

«Это действие против личности, и этому нет никакого оправдания […] Это наша общая боль. Общество должно выработать тотальное чувство нетерпимости к подобным случаям […] Все виновные понесут справедливое и жесткое наказание. Только действуя вместе, мы сможем противостоять дискриминации базовых прав женщин, ала качуу — это не традиция, это уголовно наказуемое преступление и мы обязаны донести это до каждого человека в нашей стране», — подчеркнул премьер.

Смерть Айзады Канатбековой

Машину, на которой похитили Канатбекову, обнаружили 7 апреля примерно в 14:30. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля трупы девушки и её похитителя.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством.

«Местный пастух сообщил о том, что видел этот автомобиль 5 и 6 апреля, но не обратил особого внимания — думал, что машина застряла в грязи. Только 7 апреля он подошел к автомобилю и, увидев трупы, позвонил в милицию», — сообщили в ГУВД Бишкека.

Вечером 7 апреля по подозрению в похищении Канатбековой задержали 29-летнего мужчину Р.А. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Также оперативники установили личности оставшихся двоих подозреваемых. Их поиски продолжаются.

По словам одного из родственников убитой девушки, после того, как мать Канатбековой написала заявление в милицию, там не приняли никаких мер для ее поисков.

Убийство Айзады Канатбековой вызвало общественный резонанс и в соцсетях начали требовать отставки главы МВД Улана Ниязбекова и начальника ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева.

8 апреля в 12:00 у здания МВД в Бишкеке состоится мирный митинг против насилия.