Специалист по шариату, профессор, доктор политических наук, заместитель муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана Кадыр Маликов прокомментировал в своем фейсбуке историю похищенной для вступления в брак и убитой Айзады Канатбековой.Он выразил соболезнования семье девушки и напомнил, что подобные похищения для мусульман — грех, они противоречат шариату.

«Ала качуу — большой грех и тяжкое преступление согласно исламу! Ислам запрещает те обычаи, которые посягают на свободу, жизнь, честь и достоинство другого человека. Особенно это касается «обычая» ала качуу, похищения девушки и и насильное принуждение ее к браку. Верующие мусульмане, практикующие свою религию, зная о запрете и греховности данного действия перед Всевышним, осуждают данный обычай, который противоречит самому духу ислама, шариату», — констатировал он.

Кадыр Маликов пояснил, что именно для предотвращения таких похищений муфтият ранее и запретил нике без документов о государственной регистрации брака.

«Сколько трагедий ещё должно произойти, чтобы это мракобесие ушло в прошлое?

Вся общественность должна быть непримирима к подобным преступлениям, чтобы таких трагедий не было впредь! Мы не должны оставаться равнодушными! Ведь завтра это может коснуться любого из нас», — призвал он.

Теолог полагает, что только ужесточением сроков за похищение ситуацию не исправить. Есть и другие варианты.

«Решение этой проблемы может быть не только через ужесточение наказаний, но и путем разъяснения и просвещения среди молодежи, изменения ментальности, правильного понимания национальных обычаев и традиций», — подчеркнул он.

Похищение и и убийство Айзады Канатбековой

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля примерно в 7 утра трое мужчин. 7 апреля стало известно, что милиция нашла Канатбекову мертвой в машине Замирбека Тенизбаева, который и похитил девушку. По версии милиции,Тенизбаев сначала задушил Канатбекову, а затем покончил с собой.

Инцидент с похищением и убийством Канатбековой вызвал общественный резонанс. Около 300 граждан 8 апреля вышли к зданию МВД и требовали отставки главы ведомства Улана Ниязбекова и начальника столичного ГУВД Бакыта Матмусаева.

На митинге также присутствовали депутаты парламента Айсулуу Мамашева, Наталья Никитенко и Дастан Бекешев. Они сообщили, что внесли в парламент предложение об отставке главы МВД Улана Ниязбекова.

Позже милиция сообщила, что Тенизбаев уже был неоднократно судим разными судами России и в совокупности отбыл в местах лишения свободы более 7 лет. После последнего своего освобождения его депортировали из России и запретили въезд.

Уже найдены два подозреваемых в пособничестве в похищении девушки, они находятся в ИВС ГУВД Бишкека. Остальных возможно причастных к преступлению ищут.

По поводу похищения и смерти Канатбековой уже высказались премьер-министр Улукбек Марипов и президент Садыр Жапаров. Марипов сказал, что такому поступку «нет оправдания,и что «до каждого человека в стране» надо донести: похищение с целью вступления в брак — уголовно наказуемое преступление.

Президент же заявил, что берет дело Канатбековой под личный контроль, и что этот случай «должен стать последним в истории краж невест». По его словам, дело должно быть доведено до конца, «наказание будет неотвратимо».