На заседании парламента депутат Жапан Акаев призвал принять «закон Бурулай — Айзады» — в память о кыргызстанках Бурулай Турдалы кызы и Айзады Канатбековой, которых преследовали и дважды похищали мужчины, убившие их.

«А толку теперь от того, что вы или президент берете под личный контроль? Одну убили, вторую убили. Мы пообсуждаем пару недель и все забываем. Надо вести долгосрочную идеологическую работу. Надо принять «закон Бурулай — Айзады» и проводить масштабные работы», — раскритиковал политик инициативу органов «взять дело под контроль».

* Взятие дела под контроль не означает его раскрытие. Порядка четырех глав МВД брали под свой контроль дело об убийстве кыргызстанки Камилы Дуйшебаевой. Девушку убили семь лет назад, в 2014 году, но преступление так и не раскрыто. 8 апреля на митинг против насилия, где требовали отставку главы МВД после убийства Айзаты Канатбековой некоторые из его участников принесли и фото Камилы.

Убийство Айзады

Фото: Бексултан Абибакиров

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля примерно в 7 утра. Трое неизвестных мужчин посадили девушку в автомобиль марки «Хонда» красного цвета и уехали в неизвестном направлении.

Спустя два дня, 7 апреля, пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне машины убитую Айзаду. Ее похититель Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.

Замирбек Тенизбаев был неоднократно судим, преследовал девушку и уже пытался ее похитить. Родные погибшей говорили, что он неадекватен и они просили его оставить ее в покое.

Убийство Бурулай

19-летняя Бурулай Турдалы кызы 27 мая 2018 года была похищена Марсом Болдошевым и его подельниками. Их задержали и доставили в отделение милиции Жайылского РОВД, где ее и убили. По словам милиционеров, это сделал Бодошев. Они утверждают, что мужчина ворвался в комнату, где сидела Бурулай, ударил ножом ее, а потом — и себя самого.

Болдошев и до этого похищал девушку, но ему помешали, а его близкие убедили семью Бурулай не обращаться в милицию с заявлением.

Болдошева приговорили к 20 годам лишения свободы, но свою вину он не признал. Соучастник признал вину частично. Милиционеров, допустивших ее убийство, пытались призвать к ответственности — двоих оправдали, еще троих оштрафовали.