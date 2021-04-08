На заседании парламента 8 апреля депутаты обсудили резонансное убийство Айзады Канатбековой. Так, депутат Марлен Маматалиев предложил убрать из Уголовного Кодекса статью «Похищение лица с целью вступления в брак».

«Не должно быть понятия “похищение в целях вступления в брак”.

Похищение человека — и все. А наказание надо ужесточить, от 10 до 15 лет лишения свободы по этой статье. Давайте вынесем в скором времени на общественное обсуждение и внесём изменения в законодательство», — сказал он.

Сейчас по статьям «Похищение лица с целью вступления в брак» и «Похищение человека» максимальное наказание 7,5 лет лишения свободы.

Маматалиев также отметил, что надо снять с должности ответственных лиц.

«Только тогда будет поставлена точка. За пять лет в нашей стране похищено 900 человек, которых насильно принуждали вступить в брак. Сколько из них спаслись? Это только то, что вышло в поле зрения общественности», — сказал депутат.

Статья «Похищение лица с целью вступления в брак»

Подобное предложение вечером 7 апреля опубликовал в фейсбуке юрист Нурбек Токтакунов. Юрист акцентировал свое внимание на том, что статья «Похищение лица с целью вступления в брак» находится в главе «Преступления против семейного уклада».

«В общественном сознании и в правоохранительной среде преступления против семейного уклада означают что-то не очень серьёзное, что часто заканчивается примирением сторон, и легко “разводится” за небольшую взятку», — считает он.

При этом, по мнению Токтакунова, статья «Похищение человека» в общественном сознании близко по тяжести к убийству.

«Неважно с какой целью похищение, в любом случае, это преступление против личной свободы человека. И действительно, какая разница для похищенной девушки с какой целью ее украли? Какое ей дело до того, что у похитителя цель в создании семейного уклада? […] Поэтому эту статью “Похищение с целью вступления в брак” нужно вообще убрать из Уголовного кодекса за ненадобностью и вредоносностью», — считает он.

При этом другие юристы считают, что опасно убирать статью «Похищение лица с целью вступления в брак» из Уголовного Кодекса.

Похищение и убийство Айзады

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра. Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» и уехали в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрировали в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

Спустя два дня, 7 апреля, местный пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля трупы девушки и её похитителя.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством.