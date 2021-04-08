Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев на заседании парламента 8 апреля прокомментировал убийство Айзады Канатбековой, которую ранее похитили для принудительного вступления в брак. В частности, депутат раскритиковал действия милиции и заявил, что убитую Айзаду могли бы спасти, если бы начали розыск по горячим следам.

«Номер машины попал на видео. Показали бы обществу насильников, чтобы такое больше не повторялось. “Безопасный город” создан не только, чтобы собирать штрафы. В первую очередь проект создан для безопасности граждан», — заявил Акаев.

Кроме этого, депутат считает, что Кыргызстан стал опасным местом для жизни.

«Посмотрите, в жилмассивах увеличились кражи. Можете увидеть в интернете как парни в масках совершают кражи и не боятся камер, а милиция их не находит. Если мы будет дальше двигаться в таком темпе, то зарубежные посольства сообщат своим гражданам, что Кыргызстан это страна преступников, которую нельзя посещать», — считает парламентарий.

Вместе с этим депутат отметил, что тело Айзады Канатбековой в итоге нашел пастух, который затем сообщил в милицию.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в примерно 7 утра. Тогда трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» красного цвета и уехали в неизвестном направлении.

Спустя два дня, 7 апреля пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне машины убитую Айзаду. Ее похититель — Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Вечером 7 апреля по подозрению в похищении Канатбековой задержали 29-летнего мужчину Р.А. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Также оперативники установили личности оставшихся двоих подозреваемых. Их поиски продолжаются.

Похищение и последующее убийство Айзады Канатбековой вызвало общественный резонанс. Около 300 граждан 8 апреля вышли к зданию МВД и требовали отставки главы ведомства Улана Ниязбекова и начальника столичного ГУВД Бакыта Матмусаева.

На митинге также присутствовали депутаты парламента Айсулуу Мамашева, Наталья Никитенко и Дастан Бекешев. Они сообщили, что внесли в парламент предложение об отставке главы МВД Улана Ниязбекова.

Не получив ожидаемую реакцию, митингующие прошли маршем к Дому правительства. Там к протестующим вышел премьер-министр Улукбек Марипов и пообещал, что виновные в убийстве девушки понесут наказание.

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