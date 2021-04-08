Депутатка Айсулуу Мамашова 8 апреля на заседании парламента прокомментировала резонансное убийство Айзады Канатбековой, ранее похищенной для принудительного вступления в брак.

Она потребовала переквалифицировать статью «Похищение с целью вступления в брак» для похитителей и убийцы Айзады Канатбековы.

«Преступление мужчина совершил умышленно. Он привез ее не домой, а в поле, и у него был с собой нож. Я требую, чтобы правоохранительные органы переквалифицировали статью, потому что это лишняя романтизация этого зверского убийства», — сказала Мамашова.

Она предложила назначить главой министерства внутренних дел женщину, так как мужчины «с большим попустительством относятся по отношению к женщинам, по отношению к насилию, к ала качуу».

«Это край беспредела, край попустительского отношения к женщинам. Мы все оправдываем традициями. Мы оправдываем насильников, убийц, судей. До каких пор мы будем оправдывать мужчин? Разве она не человек? Разве это пустое место, которое ты увидел и уволок, несмотря на то, что ты сломал судьбу и решил, что для нее лучше? Какое право ты имеешь на это?» — возмутилась Мамашова.

Депутатка рассказала, что большинство ее коллег-мужчин не сочли убийство Айзады за проблему.

«Благодарна тем мужчинам, которые поднимают эту проблему, и обидно, что некоторые мужчины не сочли это за проблему. К сожалению, в парламенте большинство таковых мужчин», – сказала она.

По мнению Мамашовой, похищенная Айзада убита, потому что была дочерью простых людей, а не чиновников.

Она также раскритиковала парламент, заявив, что он занят лишь политикой и игнорирует вопросы общественной безопасности. По ее словам, власть как угодно нарушает законы, и следом за этим простой народ также идет на нарушения законов и живет по своим понятиям.

«Вы видите, что происходит в стране? Даже я, сидя в парламенте, не чувствую себя в безопасности. Айзада, к сожалению, была дочерью не чиновников, а простых людей. Это лишь единичные факты, о которых узнает общество. Сколько судеб ломается, скольких похищают, убивают, насилуют. Сколько все это должно продолжаться? Мы всегда заняты политикой. Когда задумаемся о жизни людей, об экономике? Сколько еще ждать?» — задала она ряд вопросов.

Мамашова призвала спикера парламента Таланта Мамытова внести в повестку дня рассмотрение этого резонансного случая.

Позже депутатка со своими коллегами Натальей Никитенко и Дастаном Бекешевым приняли участие в митинге против насилия, прошедшем в Бишкеке в тот же день. Они сообщили, что внесли в парламент предложение об отставке главы МВД Улана Ниязбекова.

Похищение и убийство Айзады

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра. Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» красного цвета, и уехали в неизвестном направлении.

Спустя два дня, 7 апреля, пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похители Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля убитую Айзаду. Похититель Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Вечером 7 апреля по подозрению в похищении Канатбековой задержали 29-летнего мужчину Р.А. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Также оперативники установили личности оставшихся двоих подозреваемых. Их поиски продолжаются.

8 апреля в Бишкеке и Оше прошли мирные митинги, их участники призывали руководство МВД уйти в отставку.