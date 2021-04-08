Милиция задержала четверых подозреваемых в похищении Айзады Канатбековой — ГУВД Бишкека

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила о задержании еще двух подозреваемых в похищении Айзады Канатбековой. Девушку похитили 5 апреля для принудительного вступления в брак, а затем убили.

По данным пресс-службы, один подозреваемый 1995 года рождения был задержан в Бишкеке, а другой 1991 года рождения в Джалал-Абадской области.

Ранее милиция сообщила о задержании в Бишкеке еще одного подозреваемого мужчины 1989 года рождения. Первый подозреваемый 1992 года рождения был задержан вечером 7 апреля в столице страны.

Похищение и убийство Айзады

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра. Выехавшие на место милиционеры установили, что несколько неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» красного цвета и уехали в неизвестном направлении.

Спустя два дня, 7 апреля пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля убитую Айзаду. Похититель Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что Тенизбаев был неоднократно судим в России.

Так, по данным ведомства, в 2008 году Тенизбаева осудил Кировский райсуд города Омск за кражу. Тогда его лишили свободы на 3 месяца. Уже в 2009 году Тенизбаев получил свой второй срок за грабеж, его лишили свободы на два года.

В июне 2011 года Тенизбаев вышел на свободу, а уже в июле того же года его осудили по статьям «Разбой» и «Вымогательство». За эти преступления он получил тюремный срок в 5,5 лет. Тенизбаева освободили в июне 2017 года и депортировали в Кыргызстан. С июля 2020 года ему запретили въезд в Россию.