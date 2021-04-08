Из всех стран Центральной Азии только Кыргызстан публикует декларации чиновников об имуществе. Однако созданная для борьбы с коррупцией система давно разваливается. В крайне важный для страны год выборов все стало только хуже.

Когда Кыргызстан захлестнула эпидемия коронавируса, правительство предоставило отсрочки на выплаты по кредитам.

Через несколько дней объявили еще об одной отсрочке, и ее необходимость оказалась весьма сомнительной.

Всем гражданам страны на пять месяцев продлили срок подачи налоговых деклараций, а чиновникам и госслужащим – деклараций об имуществе и активах. Ежегодная декларация содержит данные о доходе и активах госслужащих и их ближайших родственников – это нужно, чтобы обеспечивать прозрачность и бороться с коррупцией. Спустя неделю еще одна законодательная поправка отодвинула срок подачи документов: декларации об активах за 2019 и 2020 годы опубликуют лишь в ноябре 2021 года.

По сути, избиратели остаются без важнейших сведений о работе государства в поворотный момент политической жизни страны. Граждане Кыргызстана не признали результаты прошедших в октябре 2020 года парламентских выборов. Люди вышли на улицы страны с протестами и обвинили кандидатов в подкупе избирателей. В итоге, результаты выборов аннулировали, президента и правительство свергли, а исполняющим обязанности премьер-министра стал политик-популист Садыр Жапаров, которого освободили из тюрьмы в ходе переворота. В январе этот человек стал президентом страны.

Предстоящие выборы (голосование за депутатов городских и сельских кенешей пройдет 11 апреля, а за депутатов парламента – в течение года) позволят народу Кыргызстана в очередной раз выразить политическую волю.

Однако без деклараций невозможно проверить участвующего в выборах бывшего или действующего чиновника на предмет возможного незаконного обогащения, сомнительных активов или компаний, а также других нарушений.

«Даже минимальной информации нет, которая могла бы нам чем-то помочь, общественности и журналистам, – говорит Елизавета Умурзакова, писавшая об этой проблеме, будучи замредактора издания Economist.kg. – Нас лишили даже этой крохи».

Из всех стран Центральной Азии только в Кыргызстане публикуют хоть какие-то сведения из деклараций чиновников. Однако текущие отсрочки – лишь последняя из проблем. Система давно разваливается.

Журналисты OCCRP и «Клоопа» изучили более тысячи деклараций, которые высокопоставленные чиновники и члены парламента подали с 2010 по 2018 год, и выявили тенденцию: и без того скудной публикуемой информации становится меньше, теряет она и в качестве. Более того, из-за слабого и непоследовательного контроля этот инструмент борьбы с коррупцией превратился почти в формальность.

«Наш чиновник гол как сокол, – говорит глава местного отделения Transparency International Айгуль Акматжанова. – Иногда некоторые смотришь декларации – обхохочешься, у некоторых даже квартир нет».