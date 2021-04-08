Одной иллюстрацией: Реакция на похищение Айзады Канатбековой для принудительного брака

Дизайнер Нурбек Насыранбеков отреагировал на похищение Айзады Канатбековой иллюстрацией, которую он опубликовал во всех своих соцсетях.
На ней изображены глава МВД Улан Ниязбеков и начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев. Вокруг них написаны комментарии, которые публиковали некоторые пользователи соцсетей как реакцию на новость о похищении Айзады Канатабековой для принудительного вступления в брак.
«Ей уже 27, давно пора [замуж]», «Повезло девушке», «Такая традиция».
У главы ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева в руках воздушный шарик в виде сердца с надписью «Кут болсун — поздравляю».
Насыранбеков выпустил иллюстрацию на фоне недовольства граждан действиями милиции, которые не спасли девушку. При этом, глава ГУВД Бишкека, сообщил на брифинге, что оперативники сделали все возможное, чтобы найти Айзаду. 8 апреля в Бишкеке и Оше прошли митинги против насилия с требованием отставки главы МВД.
Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра. Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» красного цвета и уехали в неизвестном направлении.
Спустя два дня, 7 апреля пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля убитую Айзаду. Похититель Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.
По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.
Вечером 7 апреля по подозрению в похищении Канатбековой задержали 29-летнего мужчину Р.А. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
Также оперативники установили личности оставшихся двоих подозреваемых. Их поиски продолжаются.
Сейчас по статьям «Похищение лица с целью вступления в брак» и «Похищение человека» максимальное наказание…
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 8 апреля на своей странице в фейсбуке опубликовал обращение в связи…
Подозреваемый и потерпевшая живут в разных домах. Семья девочки — многодетная, и состоит на учете…
В Ошской и Таласской областях новых случаев не зарегистрировано. По данным штаба, всего за все…
По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством. Один из…
Сначала протестующие собрались у здания МВД в Бишкеке, требуя отставки руководства милиции. Не получив ожидаемую…