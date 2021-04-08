Одной иллюстрацией: «Вас не спасли, потому что не собирались»

Опубликовано
Мундузбек Калыков
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Арт: Татьяна Зеленская

Художница Татьяна Зеленская опубликовала в своих соцсетях иллюстрацию, посвящённую Айзаде Канатбековой.

«Айзада, Бурулай*, тысячи других девушек — не кричите, не просите, не зовите милицию. Вам не помогут. Вас не спасли, потому что не собирались этого делать», — написала художница.

* Бурулай Турдалы кызы похитили в конце мая 2018 года. Это была вторая попытка похищения, когда мужчину и пострадавшую привезли в отделение милиции, он убил ее и пытался убить себя.

На иллюстрации изображена девушка в машине, которую сзади душит темная фигура человека. За этим безучастно наблюдают сотрудники милиции.

Зеленская выпустила иллюстрацию на фоне недовольства граждан действиями милиции, которые не спасли девушку. При этом, глава ГУВД Бишкека, сообщил на брифинге, что оперативники сделали все возможное, чтобы найти Айзаду.

В Бишкеке у здания МВД и в Оше у здания ГУВД 8 апреля прошли мирные митинги против насилия. Участники митинга в Бишкеке требовали отставки главы ведомства Улана Ниязбекова и начальника столичного ГУВД Бакыта Матмусаева.

На митинге также присутствовали депутаты парламента Айсулуу Мамашева, Наталья Никитенко и Дастан Бекешев. Они сообщили, что внесли в парламент предложение об отставке главы МВД Улана Ниязбекова.

Не получив ожидаемую реакцию, митингующие прошли маршем к Дому правительства. Там к протестующим вышел премьер-министр Улукбек Марипов и пообещал, что виновные в убийстве девушки понесут наказание.

Похищение и убийство Айзады

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра. Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» красного цвета и уехали в неизвестном направлении.

Спустя два дня, 7 апреля пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля убитую Айзаду. Похититель Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Милиция задержала двоих мужчин по подозрению в похищении Канатбековой. Их водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

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Опубликовано
Мундузбек Калыков
08 апреля 2021

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