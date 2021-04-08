Похитивший Айзаду Канатбекову был неоднократно судим, ему запретили въезд в Россию — ГУВД Бишкека

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что скончавшийся похититель Айзады Канатбековой — Замирбек Тенизбаев — был неоднократно судим. Но не в Кыргызстане, а в России.

Так, по данным ведомства, в 2008 году Тенизбаева осудил Кировский райсуд города Омск за кражу. Тогда его лишили свободы на 3 месяца. Уже в 2009 году Тенизбаев получил свой второй срок за грабеж, его лишили свободы на два года.

В июне 2011 года Тенизбаев вышел на свободу, а уже в июле того же года его осудили по статьям «Разбой» и «Вымогательство». За эти преступления он получил тюремный срок в пять с половиной лет. Тенизбаева освободили в июне 2017 года и депортировали в Кыргызстан. С июля 2020 года ему запретили въезд в Россию.

Убийство Айзады Канатбековой

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля примерно в 7 утра. Трое неизвестных мужчин посадили девушку в автомобиль марки «Хонда» красного цвета и уехали в неизвестном направлении.

Спустя два дня, 7 апреля, пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне машины убитую Айзаду. Ее похититель Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался. Вечером 7 апреля по подозрению в похищении Канатбековой задержали 29-летнего мужчину Р.А. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Также оперативники установили личности оставшихся двоих подозреваемых. Их поиски продолжаются. Похищение и последующее убийство Айзады Канатбековой вызвало общественный резонанс. Около 300 граждан 8 апреля вышли к зданию МВД и требовали отставки главы ведомства Улана Ниязбекова и начальника столичного ГУВД Бакыта Матмусаева.

На митинге также присутствовали депутаты парламента Айсулуу Мамашева, Наталья Никитенко и Дастан Бекешев. Они сообщили, что внесли в парламент предложение об отставке главы МВД Улана Ниязбекова.

Не получив ожидаемую реакцию, митингующие прошли маршем к Дому правительства. Там к протестующим вышел премьер-министр Улукбек Марипов и пообещал, что виновные в убийстве девушки понесут наказание.