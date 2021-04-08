Трагический случай с Айзадой Канатбековой должен стать последним в истории краж невест – президент Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 8 апреля на своей странице в фейсбуке опубликовал обращение в связи с убийством Айзады Канатбековой.

Он выразил соболезнования семье девушки, призвал «крепиться», и пообещал, что причастные к трагедии «будут наказаны по всей строгости закона».

«Известие о похищении и гибели Айзады Канатбековой воспринял с большой горечью. Недопустимо, что в нашем обществе все еще имеют место быть подобные трагедии, когда девушек насильно заставляют вступать в брак. То, что случилось с Айзадой – это трагедия и боль не только для ее семьи, но и всего нашего государства», – написал он.

Президент заявил, что кража невест, насильственное удержание девушек и вступление в брак против воли всегда «неизменно приводит к трагедии». Он выразил сожаление, что, несмотря на ужесточение наказания за похищение невест, это преступление все еще практикуется молодыми людьми.

Жапаров напомнил о трагедии, случившейся с девушкой по имени Бурулай в 2018 году, «которую взрослый мужчина пытался похитить с целью вступить в брак».

«Имя Бурулай стало для кыргызстанцев нарицательным. И, несмотря на то, что преступник был осужден за свое деяние, Бурулай навсегда оставила родных и этот свет. Таких случаев не должно быть», – написал глава государства.

По его словам, похищение и принуждение к браку против воли должно строго караться по закону. Он отметил, что «не должно быть прощения тем, кто способствует похищению и насильственному удержанию людей».

Жапаров также отметил работу Министерства внутренних дел, заявив, что никому не стоит забывать, что «закон и порядок в нашем обществе должны быть превыше всего».

«Трагический случай с Айзадой Канатбековой, с которой так жестоко расправился похититель, должен стать последним в истории краж невест. В современном обществе такое не должно быть допустимым. Наказание за такие преступные деяния должны нести все», – написал он.

Президент сообщил, что берет ситуацию под свой личный контроль. По его словам, дело должно быть доведено до конца, «наказание будет неотвратимо».

Он также призвал кыргызстанцев не оставаться равнодушными, если они стали свидетелями попытки похищения невест, так как «в Кыргызстане жизнь и свобода каждого кыргызстанца превыше всего».

Айзада Канатбекованы ала качкандыгы жана анын өлүмү жөнүндө кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Коомубузда... Опубликовано Садыром Жапаровым Четверг, 8 апреля 2021 г.

Похищение и убийство Айзады

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра. Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» красного цвета, и уехали в неизвестном направлении.

Спустя два дня, 7 апреля, пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похители Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля убитую Айзаду. Похититель Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Вечером 7 апреля по подозрению в похищении Канатбековой задержали 29-летнего мужчину Р.А. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Также оперативники установили личности оставшихся двоих подозреваемых. Их поиски продолжаются.

8 апреля в Бишкеке и Оше начались мирные митинги, их участники призывают руководство МВД уйти в отставку.