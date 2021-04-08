Момент похищения девушки попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Скриншот с камеры наблюдения

Одна из коллег убитой Айзады Канатбековой, которая очень близко с ней общалась, рассказала изданию Би-Би-Си, что девушка собиралась уехать в Турцию. По словам коллеги, Канатбекова не видела другого выхода, как избавиться от похитителя. Коллега Айзады не захотела раскрывать свое имя в целях безопасности, поэтому Би-Би-Си будет называть ее Миргуль. Приводим интервью с Миргуль полностью.

Миргуль: После публикации информации [о пропаже Айзады] мы регулярно звонили в районные отделения внутренних дел и задавали вопросы. Они нам отвечали, нам такая информация не поступала, спрашивали, куда мы написали заявление. Оказывается, информация не поступала в другие районные отделения. Мы недовольны действиями районного отделения, которое приняло заявление.

Би-Би-Си: Парень с девушкой давно знакомы?

Миргуль: Да, они, оказывается, встречались в прошлом году. Но когда она начала подозревать, что с психическим здоровьем парня что-то не так, она попросила, чтобы он не подходил к ней, избегала его. Парень не отставал и преследовал ее. Они познакомились в городе. Айзада была очень хорошей девушкой. Она столько раз его избегала, столько раз мы ее провожали домой…

В первый раз, когда он попытался ее похитить, это увидел наш руководитель. Он на машине начал их преследовать. После этого инцидента мы сказали: «Айзада, ты не сможешь от него избавиться, уезжай отсюда. В Россию или Турцию». Она окончила Кыргызско-Турецкий Университет «Манас». Недавно заключила контракт и собиралась уехать в Турцию. У нее уже был билет на руках.

Би-Би-Си: Значит факт похищения и принуждения и до этого был?

Миргуль: Да, так и было.

Би-Би-Си: Кто написал первым заявление в милицию?

Миргуль: Первой обратилась мама Айзады.

Би-Би-Си: А какие мероприятия по поиску проводили вы?

Миргуль: [На поиски] вышли все родственники мамы Айзады. Когда стало известно, что они попали на камеры видеонаблюдения в Сосновке, они обыскали все места, начиная от Кара-Балты. Опросили всех мало-мальски знакомых.

[У них] остались номера волонтеров с прошлого года. Позвонили волонтерам, объяснили в чем дело, они сразу отозвались и стали помогать. (Айзада в прошлом году во время пандемии помогала волонтерам). Мы подумали, что нужно публиковать информацию в интернете. Должны опубликовать и заставить милицию работать. Сколько человек искали! В это время милиция сообщила, что их зафиксировала камера в магазине в 12 микрорайоне. Нам так и не дали это видео.

Би-Би-Си: Под вечер поступила информация, о том, что с Айзадой был разговор телефону. С кем она разговаривала?

Миргуль: Айзада звонила маме. Она сказала, что они находятся близ Кара-Балты и сейчас приедут. До этого наш руководитель тоже обзванивал всех знакомых, так как от нее не было никаких новостей. Но когда мы узнали, что она позвонила маме, немного успокоились. Решили где-то час подождать, вечером позвонили в милицию. Они сказали, что смотрят и ищут.

Похищение и убийство Айзады

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра. Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» красного цвета, и уехали в неизвестном направлении.

Спустя два дня, 7 апреля, пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похители Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля убитую Айзаду. Похититель Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Вечером 7 апреля по подозрению в похищении Канатбековой задержали 29-летнего мужчину Р.А. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Также оперативники установили личности оставшихся двоих подозреваемых. Их поиски продолжаются.

8 апреля в Бишкеке и Оше начались мирные митинги, их участники призывают руководство МВД уйти в отставку.