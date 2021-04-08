Прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения кыргызстанки Айзады Канатбековой. Дело по статье “Халатность” было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

О ее похищении сообщили утром 5 апреля, преступление попало в кадр видеокамер — был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, уже пытался похищать.

Похититель Айзады Канатбековой — Замирбек Тенизбаев — был неоднократно судим. Мать девушки обратилась в милицию, кроме того друзья и близкие похищенной вместе с волонтерами также приступили к поиску и узнали, что машину Тенизбаева видели в Сосновке.

Спустя два дня после похищения, 7 апреля, пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову — внутри были тела девушки и ее похитителя. По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Факт смерти девушки вызвал общественный резонанс, люди решили выйти на акцию протеста 8 апреля. Утром 8 апреля милиционеры дали пресс-конференцию по факту убийства и похищения девушки. Большую часть пресс-конференции руководство Бишкекского ГУВД занималось тем, что оправдывало действия милиции и отвергало критику в свой адрес.

«Я хочу попросить прощения у родных и близких Айзады, что не успели задержать подозреваемых и предотвратить её гибель. Я понимаю всю боль утраты и горечь потери, которую переживают сейчас её родители. На её месте могла бы оказаться любая девушка, сестра или дочь. Но я заверяю вас, что сотрудники не прекращали поиски Айзады. Они не будут прекращать розыск всех подозреваемых лиц. Были задействованы все необходимые силы и средства для их поиска», — сказал начальник Бишкекского ГУВД Бакыт Матмусаев.

Начальник следственной службы ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов заявил, что поиску похитителей мешали бюрократические проволочки. Кроме того, по словам милицейских чиновников, следователи искали хозяина машины и прозванивали телефоны подозреваемых.

«С введением нового кодекса процедура расследования усложнилась. Любое следственное действие следователь должен получить согласие в прокуратуре, потом они идут в суд и после этого суд выносит свое решение. Даже наложение ареста. Вот все это вызывает сложности в раскрытии, в том числе особо тяжких преступлений», — сказал Утемисов. По словам милицейского чиновника, после референдума МВД внесет предложения по поправкам в Уголовно-процессуальный кодекс.

Если верить словам Улана Айтбаева, начальника службы криминальной милиции ГУВД Бишкека, то они 8 часов устанавливали личность похищенной. Также он пожаловался на сложности с получением санкций на проверку данных мобильных телефонов.

Участники акции протеста требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД за бездействие сотрудников милиции, не приложивших достаточно усилий для поиска похищенной, пока она была жива. Матмусаев заявил, что в отставку не собирается и назвал своим долгом поиск ее похитителей — к концу дня всех подозреваемых в похищении задержали.

Депутаты потребовали главу МВД Улана Ниязбекова отчитаться о деле в парламенте. Они также потребовали его отставки. Ниязбеков же ответил, что МВД не бежит от ответственности и несет “моральную вину”.