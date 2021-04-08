В Балыкчы похоронили Айзаду Канатбекову. Её убили после похищения для принудительного вступления в брак

В городе Балыкчы Иссык-Кульской области 8 апреля похоронили Айзаду Канатбекову. Её похитили для принудительного вступления в брак в Бишкеке 5 апреля, а через два дня нашли убитой.

Фото: “Азаттык”.

Тело девушки привезли в её родной город сегодня, 8 апреля, из морга Аламединского района Чуйской области.

В интервью интернет-порталу Super.kg судмедэксперт Арслан Качкынов сообщил, что по предварительным данным, девушку задушили.

«На её шее есть характерные отметины. Все необходимые анализы мы взяли, направим их в лабораторию. Когда выйдут результаты мы дадим своё заключение. Это займёт примерно месяц», — сказал он.

По его словам, тела девушки и её похитителя были на заднем сиденье, а сама машина была заперта.

«На шее мужчины резаная рана, он потерял много крови и на тело девушки тоже брызнуло. Нож остался в руке мужчины», — сказал Качкынов.

Родственница Айзады сказала, что очень надеялась на то, что милиция поможет найти девушку, после того как её похитили для принудительного вступления в брак.

«Мы надеялись на милицию и сидели, думая, что её найдут. Плохое ведь в голову не придёт. Когда появилась информация, мы подумали “ии, её украли”, а потом пришла новость об убийстве […] Сама узнала об убийстве из интернета […] Сейчас такая ситуация — когда появляется новость о том, что “кто-то пропал”, всем кыргызстанцам необходимо выйти на поиски», — сказала она.

Похищение и убийство Айзады

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра. Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» и уехали в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрировали в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

Спустя два дня, 7 апреля, местный пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля трупы девушки и её похитителя.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством.

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