Подозреваемый в похищении Айзады Канатбековой, фото: Пресс-служба ГУВД Бишкек

Пресс-служба ГУВД столицы сообщила, что в Бишкеке задержан еще один подозреваемый в соучастии в похищении Айзады Канатбековой.

По данным милиции, задержанного мужчину 1989 года рождения доставили в ИВС ГУВД Бишкека.

«Продолжаются соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению местонахождения и задержанию оставшихся подозреваемых», — отметили в ГУВД.

Первого подозреваемого 1992 года рождения милиция задержала вечером 7 апреля. Задержание произошло после того как стало известно, что Канатбекову нашли мертвой в машине, на которой ее ранее похитили. В этой же машине нашли тело Замирбека Тенизбаева — похитителя Канатбековой.

Подозреваемых после задержания водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля примерно в 7 утра трое мужчин. 7 апреля стало известно, что милиция нашла Канатбекову мертвой в машине Замирбека Тенизбаева, который и похитил девушку. По версии милиции,Тенизбаев сначала задушил Канатбекову, а затем покончил с собой.

Инцидент с похищением и убийством Канатбековой вызвал общественный резонанс. Около 300 граждан 8 апреля вышли к зданию МВД и требовали отставки главы ведомства Улана Ниязбекова и начальника столичного ГУВД Бакыта Матмусаева.

На митинге также присутствовали депутаты парламента Айсулуу Мамашева, Наталья Никитенко и Дастан Бекешев. Они сообщили, что внесли в парламент предложение об отставке главы МВД Улана Ниязбекова.

Позже милиция сообщила, что Тенизбаев уже был неоднократно судим разными судами России и в совокупности отбыл в местах лишения свободы более 7 лет. А после последнего своего освобождения его депортировали из России и запретили въезд.