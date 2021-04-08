Республиканский штаб сообщил, что на 8 апреля в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. Три смерти зафиксировали в Бишкеке и одну — в Чуйской области.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 516 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также Республиканский штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 222 человек.

Бишкек — 183;

Ош — 4;

Чуйская область — 24;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 4;

Джалал-Абадская область — 4;

Баткенская область — 1.

В Ошской и Таласской областях новых случаев COVID-19 не зарегистрировано. По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 89 660 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 111 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 85 507 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Также среди медиков выявили 12 новых случаев заражения COVID-19. Восемь случаев зафиксировали в Бишкеке, три — в Чуйской области и один в Ошской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 294 медработников, из которых выздоровел 4 221 человек.