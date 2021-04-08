Республиканский штаб сообщил, что на 8 апреля в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19. Три смерти зафиксировали в Бишкеке и одну — в Чуйской области.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 516 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Также Республиканский штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 222 человек.
- Бишкек — 183;
- Ош — 4;
- Чуйская область — 24;
- Нарынская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 4;
- Джалал-Абадская область — 4;
- Баткенская область — 1.
В Ошской и Таласской областях новых случаев COVID-19 не зарегистрировано. По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 89 660 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 111 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 85 507 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Также среди медиков выявили 12 новых случаев заражения COVID-19. Восемь случаев зафиксировали в Бишкеке, три — в Чуйской области и один в Ошской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 294 медработников, из которых выздоровел 4 221 человек.