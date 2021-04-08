Лейлек. Фото: Govori.tv

Жители села Булак-Башы Лейлекского района Баткенской области собрались 6 апреля и потребовали разрешить посевные работы на 5 гектарах на территории Майты.

По словам сельчан, территория находится на кыргызско-таджикской границе и три года назад власти запретили проводить посевные работы на полях. Местные жители требуют уточнить территорию земельных участков.

Один из жителей Булак-Башы Саттарбай Сапаров заверил, что у них есть свидетельства, подтверждающие, что участки принадлежат местным жителям.

По его словам, в 2002 году на вышеуказанной территории были распределены более 20 гектаров 92 домохозяйствам. Из них 5 гектаров остались неуточненными, так как находятся в непосредственной близи от границы.

«Последние три года не можем обрабатывать землю. Таджикская сторона поставила сотрудников пограничной службы. Когда мы хотим заехать [туда] на тракторе, они начинают стрелять. О переходе этой земли таджикской стороне никто не проводил разъяснительные работы», — сообщил Сапаров.

Что говорят власти?

Пресс-служба полномочного представителя правительства по Баткенской области сообщила «Клоопу», что площадь неуточненных земель равна 2,67 гектарам. Вопрос принадлежности Майты будет решаться в процессе делимитации и демаркации границ.

Местные власти также подтвердили передачу 24 гектаров жителям в качестве долевых земель, но спорные 3 гектара, по их словам, ранее обрабатывались гражданами обеих стран.

«2,67 гектаров были выделены местному жителю в качестве долевого участка. У него в аренду его взял другой житель [кыргызстанец] и до 2017 года обрабатывал совместно с гражданами Республики Таджикистан. Но в последние три года из-за неуточненных границ и возникающих споров между гражданами двух стран эта земля не обрабатывается», — объяснили в ведомстве.

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности подтвердила, что администрация Лейлекского района и власти Джаббор-Расульского района Согдийской области Таджикистана приняли решение не вести никакой хозяйственной деятельности до тех пор, пока этот район не будет урегулирован в одностороннем порядке. Об этом они сообщили местным жителям 24 марта. По данным структуры, ситуация на кыргызско-таджикской границе «спокойная».