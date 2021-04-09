11 апреля в Кыргызстане, вместе с выборами в местные кенеши, состоится референдум, где граждане смогут проголосовать за или против новой Конституции. Рассказываем, что изменится если граждане проголосуют за новый Основной закон страны.

Президент

Новая Конституция прописывает новые полномочия для президента. Он будет не только главой государства, но и возглавит исполнительную власть страны — правительство.

Увеличивается количество президентских сроков. Сейчас президент избирается на один срок в шесть лет. Новая Конституция дает человеку право избираться дважды на пост главы страны. Один срок = пяти годам.

Если Конституцию примут, то президент сможет вносить свои законопроекты на рассмотрение парламента. Сейчас такой опции у главы государства нет.

Президент определяет структуру правительства. Еще он сможет с согласия Жогорку Кенеша назначать председателя кабмина, его замов и других членов правительства. Сейчас эти полномочия у парламента.

Также глава государства сможет уволить председателя кабинета министров и его членов. Причем, это может быть его инициатива, предложение парламента или нового органа — Народного курултая.

Сейчас же решение об отставке правительства принимает парламент, а у президента есть выбор: принять ее или не согласиться с Жогорку Кенешем.

Глава государства будет назначать и увольнять глав местных администраций. Сейчас это делает премьер-министр.

Президент также сможет формировать свою администрацию, которую возглавит председатель кабмина.

Еще президент предлагает парламенту кандидатов для половины состава ЦИК. Сейчас глава страны может предложить Жогорку Кенешу кандидатов для одной трети состава Центризбиркома.

Конституция прописывает одно важное новое полномочие для президента — он сможет принимать решение о назначении референдума:

по собственной инициативе;

по инициативе 300 тысяч избирателей;

большинства парламентариев.

Как отрешить президента от должности?

Новая Конституция усложняет эту процедуру. Сейчас для отрешения главы государства от должности нужно, чтобы парламент выдвинул обвинение в совершении преступления со стороны президента. Затем генпрокурор должен подтвердить это обвинение своим заключением.

Теперь, помимо заключения генпрокурора, нужно еще заключение нового органа — Конституционного суда.

Увеличилось количество депутатов которые должны проголосовать за отрешение от должности — две трети парламентариев. Сейчас же достаточно большинства.

Что будет, если президент уйдет в отставку?

Полномочия президента, как и сейчас, переходят к спикеру парламента. Если это невозможно, то исполняет обязанности главы страны председатель кабинета министров.

Исключена норма о том, что новый президент должен быть избран в течение трех месяцев. Исключено и то, что и.о. президента не может назначать досрочные парламентские выборы, отправлять кабмин в отставку и участвовать в досрочных выборах.

Парламент

В парламенте будет 90 депутатов. Сейчас 120. Повысился возраст для кандидата в депутаты. Если сейчас в парламент может баллотироваться человек в возрасте 21 года, то новая Конституция прописывает возраст в 25 лет.

В новой Конституции исключена норма о том, что депутаты могут выразить недоверие правительству.

Теперь, если депутат, отсутствовал без уважительной причины на заседаниях 10 рабочих дней в течение одной сессии, его полномочия досрочно прекращается.

Исключена норма о том, что парламентарий может быть назначен на должность премьер-министра или первого вице-премьер-министра и сохранить за собой депутатский мандат.

Парламентарии должны будут рассматривать в приоритетном порядке законопроекты от президента и кабмина.

Правительство

Как я уже сказал, исполнительную власть возглавляет президент. Премьер-министра больше нет, есть только председатель кабмина.

Президент фактически заменит собой премьер-министра, он будет:

Председательствовать на заседаниях кабмина;

Руководить работой правительства;

Нести персональную ответственность за результаты работы всего кабинета министров;

Будет давать поручения кабмину и контролировать их исполнение.

По новой Конституции,если председатель кабинета министров уйдет в отставку, то правительство продолжит работать. Сейчас же вместе с премьером все правительство уходит в отставку.

В этом разделе появилась и новая норма — если парламент признает отчет об исполнении бюджета неудовлетворительным, то президент будет рассматривать ответственность кабмина.

Судебная власть

Судебная система будет состоять из Конституционного, Верховного и местных судов.

Сейчас вместо Конституционного суда работает Конституционная палата Верховного суда.

Некоторые полномочия Конституционного суда схожи с теми, которые были у Конституционной палаты. Например, он также дает заключение по проекту поправок новой Конституции, и дает заключения о конституционности международных договоров.

Но, кроме этого, Конституционный суд сможет:

толковать Конституцию по запросу президента, Верховного суда или парламента;

разрешать дела о соответствии законов Конституции;

разрешать споры о компетенции между ветвями власти;

и давать заключение по обвинению президента.

Проект новой Конституции прописывает, что председателя Верховного и Конституционного судов назначает президент с согласия парламента и Совета судей. Сейчас председателей Верховного суда и Конституционной палаты выбирают сами судьи.

Из проекта новой Конституции исключены упоминания Дисциплинарной комиссии. Сейчас она дает разрешение на привлечение судей к уголовной ответственности.

Верховный суд сможет инициировать законы по вопросам своего ведения.

Появится новый орган — Совет по делам правосудия. Он формируется на две трети из судей, на треть из представителей президента, парламента, Народного курултая и юристов.

Новый орган

Народный курултай — Совещательное, наблюдательное, общественно-представительное собрание, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Но из этого определения непонятно, чем займется курултай — его полномочия будут определены Конституционным законом.

Кто сможет инициировать законы?

Если сейчас законы могут инициировать 10 тысяч избирателей, депутаты и правительство, то новая Конституция прописывает это право еще и для:

10 тысяч избирателей;

президента;

депутатов парламента;

председателя кабинета министров;

Верховного суда;

Народному курултаю;

Генеральному прокурору.

Кто инициирует и назначает референдум по поправкам в Конституцию?

Сейчас это делает парламент и 300 тысяч избирателей. Нельзя редактировать некоторые разделы Конституции.

Проект новой Конституции позволит инициировать референдум президенту, парламенту и 300 тысячам избирателей. При этом назначает референдум президент. Все разделы Конституции можно редактировать?

Цензура

В проекте Конституции появилась статья: «В целях защиты подрастающего поколения мероприятия, противоречащие моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызстана, могут ограничиваться законом. Перечень мероприятий, подлежащих ограничению и перечень ограничиваемой в доступе и распространении информации, устанавливается законом».

Но какие именно мероприятия противоречат моральным и нравственным ценностям, не уточняется. Также не ясен и перечень самих ценностей. Правозащитники считают, что эта норма может привести к цензуре.

Нарушения

Проект новой Конституции инициировал Садыр Жапаров, когда еще не был на посту президента. Гражданское общество, юристы, международные правозащитники неоднократно заявляли, что изменения в Конституцию вносятся с нарушениями. Например, к проекту Конституции не было подготовлено заключение Конституционной палаты.

Венецианская комиссия, которая состоит из юристов-конституционалистов мирового класса, посчитала, что Конституционная реформа в Кыргызстане имеет серьезные недостатки.

Эксперты комиссии подвергли сомнению легитимность Конституционного совещания, которое работало над Основным законом страны. Также эксперты считают, что депутаты, у которых срок полномочий истек еще осенью 2020 года, не имели права утверждать конституционную реформу.

В заключении комиссии говорится, что в проекте новой Конституции прописана чрезмерная власть президента над другими ветвями власти, а также ослаблена роль парламента. Все это создает большие риски и нарушает систему сдержек и противовесов.