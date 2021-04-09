Начальник управления образования мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева 8 апреля на пресс-конференции сообщила, что с 14 апреля в школах для учеников с 1 по 5, а также 9 и 11 классов учебный процесс продолжится в режиме офлайн.

Ранее мэрия Бишкека заявляла, что с 12 апреля из-за эпидситуации все школы и детсады города уйдут на дистанционное обучение на неопределённый срок.

«Городской штаб решил, что учебный процесс будет таким же, каким мы его и вели. То есть 7 параллелей классов [1, 2, 3, 4, 5, 9 и 11] будут обучаться офлайн. Онлайн будут обучаться, как и раньше, 6, 7, 8 и 10 классы […] С 14 апреля учебный процесс будет продолжен в этом режиме», — сказала Иманалиева.

Заведующая отделом развития образования Управления образования мэрии Бишкека Гульмира Акматова отметила, что муниципалитет решил перевести на онлайн обучение все классы только на два дня — 12 и 13 апреля.

«С 14 апреля 1, 2, 3, 4, 5, 9 и 11 классы начнут обучение в традиционном формате. 12 и 13 апреля в школах будет проводиться санобработка и дезинфекция школ», — сообщила она «Клоопу».

По словам Иманалиевой, перевести учебный процесс в школах на дистанционную форму решили из-за выборов и референдума. Также из-за них с 8 по 14 апреля будут закрыты 14 муниципальных детсадов из-за того, что там расположены УИКи.

Иманалиева отметила, что если родители опасаются отправлять детей в школы, то их можно перевести на домашнее обучение написав заявление об этом.

Также она сообщила, что если в классе выявлен COVID-19, то ученики класса отправляются на онлайн-обучение на время карантина.

«А потом, если никто, кроме них, не заболел, они возвращаются к традиционному обучению. Как раньше, школу полностью не закрываем, просто точечно принимаем меры», — сказала Иманалиева.

Эпидситуация в Кыргызстане

Власти не раз заявляли, что в стране ожидается новая волна коронавирусной инфекции. Каждый день врачи фиксируют около или больше 100 новых случаев заражений COVID-19. Обычно больше всего новых зараженных выявляют в Бишкеке и Чуйской области.

20 марта первый вице-премьер-министр Артём Новиков на заседании Республиканского штаба заявил, что медучреждения на всех уровнях должны быть полностью готовыми к увеличению числа пациентов с COVID-19.

«Наготове должен быть алгоритм развертывания всех сил и средств на случай ухудшения ситуации. 1 апреля все учреждения здравоохранения должны быть подключены к системе подачи кислорода, а все отдаленные или полустационарные медицинские учреждения оснащены кислородными концентраторами», — сказал Новиков.

27 марта на заседании Республиканского оперативного штаба Новиков сообщил, что ограничительные меры в стране пока вводиться не будут, но будут усилены санитарные нормы безопасности в общественных местах.

Пока из ограничений с 1 апреля мэрия Бишкека решила на две недели закрыть игровые площадки во всех торговых центрах столицы и приостановить деятельность детских развлекательных заведений.

Так же 6 апреля вице-мэрка Айжан Чыныбаева попросила горожан фиксировать большое скопление людей, места, где не носят маски и отправлять это сотрудникам мэрии. Она пообещала, что муниципалитет будет реагировать на сигналы.

На брифинге 6 апреля замглавы минздравсоцразвития Улук-Бек Бектурганов сообщил, что Бишкек признали «красной зоной». Он заверил, что вопрос о необходимости введения карантина и ограничительных мер будут решать местные штабы в зависимости от эпидситуации на месте.

Дистанционное обучение в Кыргызстане

Вопрос о полном открытии государственных школ и детских садов обсуждается с начала пандемии. Всех детей отправили на онлайн-обучение с 8 апреля 2020 года.

После введения режима ЧП и ЧC в стране Министерство образования спешно разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал загрузили на специальные сайты ведомства, а также вели его трансляции по телеканалам.

Но онлайн-обучение подверглось критике со стороны родителей, в частности, из-за качества предоставляемого материала на подобных уроках. Родители также жаловались, что не у всех детей есть доступ в интернет или телефоны, чтобы смотреть занятия и быть на онлайн-уроках.

Тем не менее, государственные школы и детсады остаются последними учреждениями, которые не начали полноценную работу в офлайне. Остальные сферы деятельности, такие как частный бизнес, муниципальный транспорт и рынки с осени 2020 годе работают без ограничений, но при соблюдении санитарных норм и норм профилактики коронавируса.

Частные детские сады и школы тоже уже открылись и ведут свою деятельность с осени 2020 года при соблюдении всех норм профилактики коронавируса. Работают в офлайн-режиме в городе и частные образовательные курсы и центры развития для детей и подростков.