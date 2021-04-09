Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Улан Джумаков сообщил журналисту «Клоопа», что милиция начала служебную проверку по факту распространения фото с места убийства Айзады Канатбековы.

«Подробности служебной проверки сообщим по ее итогам», — сказал Джумаков.

Фото убитой Айзады Канатбековы и Замирбека Тенизбекова, похитившего ее и покончившего с собой, распространили 8 апреля в социальных сетях, а также новостных страницах в Instagram и разных телеграм-каналах. При этом, пока неизвестно как именно фото с места убийства могли распространяться в социальных сетях.

Похищение и убийство Айзады

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра. Выехавшие на место милиционеры установили, что несколько неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» красного цвета и уехали в неизвестном направлении.

Спустя два дня, 7 апреля пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину, на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля убитую Айзаду. Похититель Замирбек Тенизбаев также находился в салоне, он был мертв.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку футболкой, а после нанес себе несколько ножевых ранений и скончался.

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что Тенизбаев был неоднократно судим в России. Так, по данным ведомства, в 2008 году Тенизбаева осудил Кировский райсуд города Омск за кражу. Тогда его лишили свободы на 3 месяца. Уже в 2009 году Тенизбаев получил свой второй срок за грабеж, его лишили свободы на два года.

В июне 2011 года Тенизбаев вышел на свободу, а уже в июле того же года его осудили по статьям «Разбой» и «Вымогательство». За эти преступления он получил тюремный срок в 5,5 лет. Тенизбаева освободили в июне 2017 года и депортировали в Кыргызстан. С июля 2020 года ему запретили въезд в Россию.