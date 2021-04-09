Пресс-служба правительства сообщила, что в Бишкеке 9 апреля открыли новый Центр обслуживания населения (ЦОН).

Новый ЦОН открыли в здании бывшего торгового центра «Эльдорадо» по улице Жибек-Жолу. В открытии центра принял участие премьер-министр Улукбек Марипов.

По данным правительства, ЦОН сможет обслуживать до 1 500 человек в день.

Само здание конфисковали у экс-заместителя Гостаможенной службы Райымбека Матраимов после его задержания по делу о коррупции на таможне. Позже Матраимов пошел на сделку со следствием и выплатил в бюджет государства 2 млрд сомов, в эту сумму вошло и здание «Эльдорадо».

Во время суда Матраимов признал свою вину. В итоге суд приговорил его к штрафу в 260 тыс сомов. 18 февраля Матраимова задержали уже по новому делу о незаконном отмывании преступных доходов. Его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Сейчас экс-таможенник находится в колонии №47. В колонию его перевели после лечения в частной клинике «Бикард».