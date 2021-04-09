Кыргызстан потрясен похищением и убийством 27-летней Айзады Канатбековой. Пятого апреля ее среди бела дня похитили в самом центре Бишкека: трое мужчин силой усадили девушку в машину и увезли. Спустя двое суток машину нашли: в ней было тело Айзады и одного из похитителей. Следователи считают, что он задушил девушку и покончил с собой, после того как Айзада наотрез отказалась выходить за него замуж.

Айзада была родом из маленького городка Балыкчи на Иссык-Куле: здесь она выросла на улице Өмүр көчү (название переводится на русский как «Караван жизни»). Здесь, рядом с домом матери, ее и похоронили.

Семья, родные и друзья невероятно гордились успехами Айзады: она поступила на бюджетное отделение одного из лучших университетов Бишкека, а потом вместе со студенческой сборной по волейболу объездила не одну страну. Многие из тех, кто живет в Балыкчи, говорят, что и подумать не могли, какая трагическая судьба ждет молодую, красивую и очень талантливую девушку.

«Она была очень уверенной в себе девушкой. Мы всегда обращались к ней за советом и поддержкой. Она была самой смелой из нас, – рассказывает Аяна Байтемирова, подруга Айзады. – У нее даже парня не было, потому что самое главное для нее было – помочь своей маме. Она так любила эту жизнь и так торопилась жить»

Мать Айзады Назгуль Шакенова рассказывает, что, кроме дочери, у нее не было никого: ни других детей, ни мужа. Не было и собственного дома: Айзада всю жизнь мечтала заработать денег и купить его маме. Зато мать и дочь всегда были вместе и ничего друг от друга никогда не скрывали.

Назгуль рассказывает, что дочь думала только о карьере: училась и одновременно работала. Университетский диплом она забрала месяц назад и собиралась с ним уехать на работу в Турцию: билет в Стамбул у нее был куплен уже на следующую неделю. Но до отъезда за границу Айзада так и не дожила: некоторое время назад ее начал преследовать мужчина.

«Дочка сказала, что когда она гуляла с подругами, этот парень ее выследил. Они познакомились по телефону, но вскоре он стал везде ходить за ней, — рассказывает Назгуль Шакенова. — Айзада сказала, что он, наверное, маньяк. А я попросила ее держаться от него подальше. Но парень говорил, что любит ее и жить без нее не может».

Друзья и родные рассказывают, что мужчина каким-то образом узнал, где Айзада работает в Бишкеке, а затем и адрес ее квартиры. Он приехал в город и начал преследовать девушку и там.

«Однажды, когда мы гуляли, он следил за нами на машине. Я подошла к нему, открыла дверь и спросила: “Зачем вы нас преследуете?” Он ничего не смог ответить, — рассказывает Аяна Байтемирова. — Такие ситуации повторялись не раз. Но мы не пошли в милицию, потому что нас там, скорее всего, обсмеяли бы и сказали, что это парни нам так знаки внимания оказывают».

Когда навязчивый ухажер на самом деле похитил Айзаду, милиционеры посмеялись и заявили ее родным, что те будут скоро гулять на свадьбе и что это обычное похищение невесты. Следователи, подчеркивает мать Айзады, вовсе не считали преступлением похищение ее дочери.

«Они сказали: “Да вы на свадьбе гулять будете, к вам сваты скоро приедут, вот увидите!” – пересказывает разговор в милиции Назгуль Шакенова, мать Айзады.

«Следователь сказал: “Не переживайте!” И начал свою историю рассказывать, которая закончилась свадьбой, что они там пили-гуляли. Следователя звали Уларбек, — рассказывает Бактыгуль Шакенова, тетя Айзады Канатбековой. — Сами они нам за два дня ни разу не позвонили! Это мы сами снова и снова звонили милиционерам. А они говорили: “Мы работаем”.

«Я в конце закричала уже: “Мы вам все нашли, сами видео в инстаграм залили, номера телефонов, с которых были звонки, дали, имя похитителя сказали, его фотографии из “Одноклассников” вам отправили! Вы вообще искать ее будете?», — возмущается Бактыгуль Шакенова.