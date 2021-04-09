В ГУВД Оша сообщили о задержании 30-летнего жителя участка Он-Адыр по подозрению в убийстве тестя и нанесении ножевых ранений теще. Подозреваемый водворен в ИВС.

Инцидент произошел 6 апреля. Подозреваемый приехал домой к тестю в село Нариман Кара-Суйского района проведать детей. Тесть стал сопротивляться этому, в результате чего между мужчинами возник конфликт.

«Во время потасовки подозреваемый нанес два удара ножом в область лопаточной кости, три удара в область грудной клетки и левой руки, один удар в область шеи. Нож он принес с собой, чтобы припугнуть жену. Теще, которая вмешалась, чтобы их разнять, нанес два удара в брюшную полость. Тесть скончался в больнице от большой потери крови, теща находится в больнице», — сообщили в милиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство», ведутся следственные мероприятия. Также назначены соответствующие экспертизы.

Семейное насилие

По данным Генеральной прокуратуры, в 2019 году в Кыргызстане было зарегистрировано 6 145 фактов о семейном насилии. Большинство пострадавших женщины — 5 659 человек.

По информации МВД, в 2020 году было зарегистрировано 9025 фактов семейного насилия, но лишь 944 факта были рассмотрены в суде.

Материал подготовила Улуш Сайпидинова

