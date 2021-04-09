Ош: В списке «Ата-Журт Кыргызстан» больше всего госслужащих и кандидатов, связанных с «Биримдик»

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31 марта пять партий заявили, что партия «Ата-Журт Кыргызстан» использует административный ресурс. Чтобы это проверить и выяснить, есть ли возможности у других партий влиять на результаты выборов, журналисты «Клоопа» проанализировали данные о кандидатах в горкенеш Оша. Почти половина кандидатов от «Ата-Журт Кыргызстан» являются госслужащими. Из этого следует, что у партии есть все возможности использовать административный ресурс и тем самым повлиять на результаты выборов.

Наш анализ также показал, что каждый третий кандидат от «Ата-Журт Кыргызстан» связан с партиями «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Большая часть перешла как раз из партии «Биримдик».

Эти партии были обвинены на прошедших парламентских выборах в использовании админресурса, в подкупе голосов и в массовой регистрации избирателей по форме №2. В итоге это привело к смене власти, а результаты выборов были аннулированы.

С партией «Биримдик» на выборы шел брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков. «Мекеним Кыргызстан» связана с фигурантом журналистских расследований о коррупции на таможне Райымбеком Матраимовым. Партию «Кыргызстан» эксперты называли «лояльной к власти».

Президент Садыр Жапаров заявлял, что партия «Мекенчил», которую он основал со своим другом, главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, не будет участвовать на выборах. Но не смотря на это, другие партии уже называют «Ата-Журт Кыргызстан» де-факто провластной партией.

Сама партия использует портреты и видеоматериалы Ташиева в агитационной кампании. А сын Ташиева Тай-Мурас баллотируется от «Ата-Журт Кыргызстан» в горкенеш Джалал-Абада. Также в первом разделе программы говорится о необходимости Конституционной реформы, одним из инициаторов которой является сам Жапаров.

Авторы: Айбике Адилет кызы, Дастан Умотбай уулу, Элвира Султанмурат кызы

Дата-редактор: Чолпон Узакбаева

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком и IDEM. Ментором программы выступает Андрей Дорожный.

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