Похищение и убийство Айзады Канатбековой. Хронология событий

Сотни людей 8 апреля собрались на митинг в Бишкеке и Оше в ответ на убийство Айзады Канатбековой — девушки, которую похитили в столице 5 апреля для принудительного вступления в брак, а затем задушили в поле к югу от Бишкека.

Протестующие требовали отставки руководства милиции. Однако никто из высшего руководства страны так и не удовлетворил главное требование протестующих, и руководители как МВД, так и Бишкекского ГУВД пока ещё остаются на своих должностях.

«Клооп» приводит полную хронологию событий с момента похищения девушки до обнаружения ее тела.

Похищение

Согласно данным с камер наружного наблюдения, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля в 07:18 на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова.

Мама Айзады Канатбековой Назгуль Шакенова сообщила, что они с Айзадой проживали в одном из домов по улице Медерова на протяжении 6 месяцев. В тот день ее дочка вышла на работу.

На видеозаписи видно, что когда девушка переходила улицу, к ней подошел мужчина в черной куртке, вышедший из автомобиля Honda Civic вишневого цвета, и стал тащить за собой. После этого подошли двое сообщников и силой посадили девушку в автомобиль. Затем машина тронулась с места и уехала.

Номер машины, на которой похитили девушку, также попал на камеру:

Номерной знак машины, на которой похитили Айзаду

В 07:28 свидетельница похищения Айзада Муктар кызы позвонила в милицию и сообщила, что трое мужчин силой затолкали девушку в автомашину красного цвета и увезли ее.

«5 апреля примерно в 7:30 в дежурную часть Первомайского района поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова в Бишкеке неизвестные лица азиатской внешности похитили девушку на красной автомашине. На место происшествия выехали сотрудники милиции», – сообщил позже глава МВД Улан Ниязбеков.

Однако, судя по видеозаписи, похитителей было больше. Один из них, после того как Айзаду увезли, сел в машину с шашкой такси. Одновременно с ним в тот же автомобиль сел другой мужчина, которого до этого не было видно в кадре. Кроме того, водитель машины с шашкой такси все это время находился в автомобиле.

Начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев рассказал, что после того, как им поступил вызов о похищении, милиция связалась со свидетельницей происшествия, и на основании ее сообщения начала работу.

Было открыто досудебное производство по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

В 10:30 маме Айзады Назгуль Шакеновой позвонили со швейного цеха, где работала девушка, и сообщили, что она не вышла на работу. В связи с этим, в 13:38 Шакенова написала заявление в милицию о похищении дочери.

«На оперативные работы были привлечены более 150 сотрудников ГУВД Бишкека и 60 сотрудников районной инспекции. Сигналы были переданы и в области, так как мама девушки родом из Балыкчы», – сказал начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев.

Заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев пояснил, что факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков в 13:38.

«По “Безопасному городу” сразу же установили. Последний раз машина была замечена на камеру в районе Ак-Орго. После этого наши сотрудники вышли на Сосновский пост, они там также посмотрели камеру», – сказал он.

Начальник службы криминальной милиции Бишкекского ГУВД Улан Айтбаев на пресс-конференции заявил, что были даны ориентировки во все отделения милиции.

«Были созданы оперативно-поисковые группы. При изучении камер “Безопасного города” мы отследили маршрут автомобилей, которые передвигались в западном направлении из города Бишкек. Отправили несколько оперативных групп прочесывать новостройки, выставили посты в Сосновке и начали отрабатывать Жайыльский район [Чуйской области]», – сказал он.

Поиски и звонки родных

5 апреля, пока милиция вела поиски Айзады Канатбековой, ее родные и близкие предпринимали самостоятельные попытки найти девушку.

«В последний раз сестренка выходила на связь вчера примерно в 18:00. Сказала, что с ней все хорошо, и слышно было, как у нее отобрали телефон. […] Мужчина, который похитил сестренку, неадекватен. Ему больше 30 лет. Мы его неоднократно просили не беспокоить сестренку. Девушка росла без отца. Мать написала заявление в милицию, однако там не принимают мер для ее поисков. Мама сейчас очень переживает за дочь», — рассказал брат похищенной 6 апреля.

Коллега Айзады, не раскрывшая свое имя в целях безопасности, позже сообщила, что после сообщения о пропаже Айзады ее знакомые регулярно звонили в районные отделения внутренних дел и задавали вопросы.

«Они нам отвечали: “Нам такая информация не поступала”. Спрашивали, куда мы написали заявление. Оказывается, информация не поступала в другие районные отделения. Мы недовольны действиями районного отделения, которое приняло заявление», – рассказала она.

По словам коллеги, когда стало известно, что они попали на камеры видеонаблюдения в Сосновке — селе на западе Чуйской области, — родственники девушки обыскали все места в западной части Чуйской области, начиная от города Кара-Балта, и опросили «всех мало-мальски знакомых».

В 2020 году Айзада Канатбекова помогала волонтерам во время пандемии, поэтому у ее близких остались номера этих волонтеров.

«Позвонили волонтерам, объяснили в чем дело, они сразу отозвались и стали помогать. Мы подумали, что нужно публиковать информацию в интернете. Должны опубликовать и заставить милицию работать. Сколько человек искали! В это время милиция сообщила, что их зафиксировала камера в магазине в 12-м микрорайоне [Бишкека]. Нам так и не дали это видео», – рассказала она.

Мама Айзады Назгуль Шакенова сообщила «Азаттыку», что после подачи заявления в милицию Айзада сама позвонила родным – связалась с тетей. По словам мамы, по голосу было понятно что похищенная девушка боится.

«Она позвонила моей младшей сестре и сказала: “Бакуля эже, сначала меня хотели увезти в Ош, но сейчас мы едем обратно в Кара-Балту”. После этого я сама с ней разговаривала. Она сказала: “Мама, все хорошо, я скоро буду”. Я ответила: “Главное, чтобы ты вернулась живая, больше ничего не надо”. После этого телефон отключился», – рассказала женщина.

Шакенова добавила, что после этого разговора они снова позвонили следователю по имени Уларбек, и спросили его о ходе расследовани.

«Работаем. А что вы переживаете? Ждите сватов, скоро на свадьбе будете гулять», – ответил Уларбек.

Коллега Айзады рассказала, что после этого было решено опубликовать информацию о похищении девушки в интернете, «чтобы милиция поторопилась». Сообщение брата Айзады опубликовали в паблике black_list.kg в инстаграме, позже информацию распространили местные СМИ.

По ее словам, до звонка маме Айзада в течение дня не давала о себе знать, и ее начальник искал ее через знакомых.

«С тех пор, как мы узнали, что она созванивалась со своей мамой, успокоились и решили подождать. Мы ждали ее до 20:00-21:00. Мы позвонили в милицию и нам сказали, что ищут», – рассказала коллега.

Что делала милиция

Установка личности

По словам начальника службы криминальной милиции ГУВД Бишкека Улана Айтбаева, милиция восемь часов устанавливала личность похищенной.

«Изначально мы не знали личности потерпевшей, ее личность была установлена, когда обратилась в милицию ее мать между 12 и 13 часами. Тогда мы выяснили, что похитили именно Айзаду», – сказал он.

Автомобиль

Кроме того, оперативники УВД Первомайского района и ГУВД Бишкека установили владельца автомобиля – им оказался Кайрат Ниязов. Он рассказал, что с 8 февраля сдает машину некоему Дамирбеку Кудайбердиеву 1990 года рождения, за 600 сомов в день.

Сам Кудайбердиев сообщил, что на время дал машину брату Замирбеку Тенизбаеву для занятия частным извозом, но уже два дня не может связаться с ним.

Кроме того, в рамках расследования был задержан уроженец Баткенской области Ажыкабыл Рысбай уулу. Он рассказал, что приехал в Бишкек работать, взял в аренду автомашину через объявление.

«Задержанный таксист, давая показания, сообщил, что на перекрестке Чуй/Павлова к нему подошли парни и спросили, свободен ли он. Потом они поехали к кафе “Фаиза”. Слышал только, что парней зовут Адилет, Кубот, Орозбек. Они рассказали, что надо украсть девушку, она якобы встречается с парнем четыре месяца, но ее мама против», – рассказал глава МВД Ниязбеков.

Далее двое парней сели к нему в такси и направились за Honda Civic. Приехав на Тыныстанова/Медерова, парни помогли похитителю затолкать девушку в машину и потом опять вернулись к такси.

По словам водителя, сообщники похитителя остались возле 47-й колонии на улице Гагарина. Приехав туда, парни дали таксисту 500 сомов, а Honda Civic направилась в сторону жилмассива Ак-Орго.

Телефоны

Начальник службы криминальной милиции ГУВД Бишкека Айтбаев пожаловался журналистам, что много времени заняло получение санкций на установку местонахождения телефона похищенной.

«Мы установили телефон, следователь набивает определенные материалы и несет их в прокуратуру, там согласовывает и идет в суд. Это занимает время. Ни одна сотовая компания нам не даст без санкции информацию. Мы прозванивали по этим телефонам, они были отключены. Сотовые данные — это частная структура, гражданская, которая работала до 19:00. Мы физически это не успели. В 15:38 регистрируется заявление, следователь заполняет бумаги — это тоже время. Оттуда едет в прокуратуру, затем в суд. Эта бюрократия занимает определенное количество времени», – пояснил Айтбаев.

По его словам, 5 апреля милиция также прозванивала телефоны подозреваемых. У Айзады телефон был отключен, но до Замирбека Тенизбаева удалось дозвониться примерно в 16:10. Оперативники провели с ним беседу.

«На уговоры о том, что мы якобы договорились с родителями невесты, он не поддался. Телефон сразу же отключил. […] Параллельно продолжали поиски второй машины с шашкой такси. Мы установили, что она оформлена на человека, который также ее сдавал. Оба водителя машин нигде не жили, мы не могли установить адрес проживания, потому что они жили в машинах и по городу таксовали», – сообщил Айтбаев.

По его словам, примерно в 19:00 пошли гудки на телефон Айзады, об этом сразу сообщили ее маме.

В телефонном разговоре с мамой Айзада попросила ее не волноваться, и сказала, что сама разберется с похитителем и скоро вернется домой.

«Оперативники тоже дозвонились до Айзады, она сказала: “Вы не лезьте, это наши отношения, я сама разберусь”, и выключила телефон. Мы начали проводить дальнейшие оперативные мероприятия. Примерно в 2 часа ночи 6 апреля женщина позвонила сотрудникам милиции и сообщила, что дочь не вернулась», – сообщил Айтбаев.

После этого телефон Айзады больше не включался. По данным следствия, и девушка, и парень вытащили сим-карты из телефонов.

Кроме того, в милиции сообщили, что Айзада Канатбекова была знакома со своим похитителем около четырёх месяцев – Тенизбаев приезжал на автомобиле к ней на встречи. По словам свидетелей, он часто говорил о девушке своим знакомым, о том, что планировал жениться на ней.

Коллега убитой подтвердила, что они некоторое время встречались в прошлом году, но потом Айзада начала подозревать, что с психическим здоровьем парня что-то не так.

«Она попросила, чтобы он не подходил к ней, избегала его. Парень не отставал и преследовал ее. Они познакомились в городе. Айзада была очень хорошей девушкой. Она столько раз его избегала, столько раз мы ее провожали домой…» – рассказала женщина.

Она также рассказала, что ранее Тенизбаев уже пытался похитить Айзаду, но тогда это увидел их руководитель и догнал их на машине.

«После этого инцидента мы сказали: “Айзада, ты не сможешь от него избавиться, уезжай отсюда. В Россию или Турцию”. Она окончила Кыргызско-Турецкий Университет “Манас”. Недавно заключила контракт и собиралась уехать в Турцию. У нее уже был билет на руках», – сообщила коллега Айзады.

Находка

7 апреля в 13:14 в дежурную часть Аламединского РОВД позвонил местный пастух – житель села Чон-Таш. Он сообщил, что на поле между селами Чокморов (Чон-Таш) и Арашан стоит Honda Civic.

По его словам, этот автомобиль в указанном месте он видел еще 5 и 6 апреля, но мужчина не обратил на него внимания, думая, что машина застряла в грязи. Только 7 апреля он подошел к автомобилю и увидел в салоне трупы женщины и мужчины, после чего сразу же сообщил в милицию.

Автомашина была заперта изнутри, прибывшим милиционерам пришлось взломать окно, чтобы открыть машину. На заднем сидении с правой стороны был обнаружен труп похитителя Замирбека Тенизбаева, с левой — труп Айзады.

Машину обнаружили в поле между селами Чокморов и Арашан

«Когда автомашина обнаружилась в поле, она находилась в удаленности, там даже дороги не было. Машина правым колесом застряла на краю вспаханного поля. Там были обнаружены следы одного человека. По нашему предположению, были предприняты попытки, чтобы выехать, он постелил ветки и пытался выехать оттуда, но не смог. При обнаружении все двери были закрыты, багажник был закрыт изнутри, ключи были в замке зажигания, автомобиль был в выключенном состоянии», – рассказал начальник следственной службы ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов.

На сидении был обнаружен канцелярский, обойный нож с острым лезвием. При осмотре на теле Тенизбаева на его шее были обнаружены три пореза, сделанных этим ножом. Один из них оказался глубоким, размером 10 см, была задета сонная артерия, была большая кровопотеря.

«На шее мужчины резаная рана, он потерял много крови и на тело девушки тоже брызнуло. Нож остался в руке мужчины», — сказал судмедэксперт Арслан Качкынов.

При осмотре тела Айзады Канатбековой были обнаружены следы удушья, травмы, на ее шее была завязана мужская футболка, она, предположительно, принадлежала Тенизбаеву.

Позже Качкынов подтвердил, что, по предварительным данным, девушку задушили.

«На её шее есть характерные отметины. Все необходимые анализы мы взяли, направим их в лабораторию. Когда выйдут результаты мы дадим своё заключение. Это займёт примерно месяц», — сказал он.

«В багажнике была обнаружена одежда, шашка такси, в сумке его личные вещи, сменное белье, футболка. По нашему предположению, он футболку оттуда достал. Сам он был одет в футболку типа поло, темного цвета. Оба тела находились на заднем пассажирском сидении», – рассказал Утемисов.

По его словам, задние окна машины были затонированы, поэтому издалека обнаружить, что в машине кто-то находился, было невозможно.

«Нужно подойти вплотную к машине и только через лобовое стекло было видно, что там находятся люди. Поэтому первые два дня пастух, который обнаружил машину, не придал этому особого значения. Подумал, что машина просто застряла и никуда не сообщал», – сказал начальник следственной службы ГУВД Бишкека.

В милиции предполагают, что между Айзадой и ее похитителем произошла словесная перепалка, которая переросла в конфликт, и он задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством, нанеся себе ножевые ранения.

После осмотра машину поставили на штрафстоянку, факт зарегистрировали в ЕРПП Аламединского РОВД.

8 апреля тело девушки из морга Аламединского района Чуйской области привезли в её родной город Балыкчы и похоронили.