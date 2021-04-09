Уже совсем скоро, в это воскресенье, в 28 городах Кыргызстана пройдут выборы в городские кенеши.

Как и в прошлые годы, пройти в городской кенеш, на самом деле, не требует каких-то сверхусилий. Во-первых, в Кыргызстане почти нет действительно больших городов. Во-вторых, в стране, как правило, относительно низкая явка на выборах (особенно местных). Наконец, значительную часть населения составляют несовершеннолетние, либо те, кто не сдал биометрические данные.

Таким образом, даже в самом крупном городе страны — Бишкеке — из миллиона жителей всего 420 тысяч зарегистрированы в качестве избирателей на выборах. Умножьте это на низкую явку и порог в 7 процентов, который следует одолеть партиям, и получается, что для прохождения в столичный горкенеш достаточно чуть ли не 10 тысяч голосов…

Впрочем, посчитайте всё сами! На нашем калькуляторе вы можете выбрать город, указать явку и посмотреть, сколько голосов нужно собрать одной партии при выбранном вами раскладе, чтобы пройти в горкенеш.

Над калькулятором работали: Артур Кабиров, Аэлита Максатбекова и Бектур Искендер