Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9 апреля посетил город Исфану и анклав Ворух, где сделал заявление по вопросам делимитации и демаркации госграниц с Кыргызстаном. Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

На встрече с жителями Воруха Рахмон заявил, Таджикистан с 2002 года ведет переговоры с Кыргызстаном по вопросу госграниц. За это время, по словам Рахмона, состоялось более 100 встреч между делегациями двух стран.

«В октябре 2019 года на переговорах с тогдашним президентом Кыргызстана [Сооронбаем Жээнбековым] мы пришли к соглашению о необходимости усиления работы Межправительственной комиссии на уровне вице-премьеров», — сказал Рахмон.

Всего за 19 лет работы комиссии согласовали 519,9 км границы и подготовили к подписанию проект договора о государственной границе. Сам документ, как отметил Рахмон, должны были подписать еще в мае 2016 года.

«Однако по причинам, не зависящим от Таджикистана, договор о согласованной территории до сих пор не подписан», — сказал президент Таджикистана.

При этом, он добавил, что правительство Таджикистана заинтересовано в скорейшем осуществлении процедур по определению линий госграницы между двумя странами.

«Хочу подчеркнуть еще один важный момент, а именно за весь период переговоров, то есть за 19 лет, вопроса о замене Воруха какой-либо другой территорией не было и не может быть», — заявил на встрече Рахмон.

Глава Таджикистана добавил, что согласование госграниц «это сложный процесс, их решение требует много времени и усилий». При этом, Рахмон добавил, что Таджикистан поддерживает поиск решений проблем «с учетом национальных интересов обеих сторон».

Ворух

Анклав Ворух – территория Таджикистана в той же Баткенской области Кыргызстана. Там на 130 квадратных километрах проживает около 35 тысяч человек. Жители анклава и прилегающих территорий взаимно обвиняют друг друга в заселении спорных участков, на использование которых наложено вето.

Кроме того, по территории Кыргызстана проходит дорога, связывающая Таджикистан с Ворухом. Она имеет статус транзитной: на ней нет КПП и погранконтроля. Но жители кыргызских сел, через которые она проходит, недовольны, что ее не контролируют пограничники.

Из-за этой дороги жители кыргызского села Ак-Сай оказались отрезаны от остальной территории собственной страны, так как единственный путь, связывающий Лейлекский район с остальным Кыргызстаном, лежит через Ворух. Построить объездную дорогу не дает таджикская сторона: территория, на которой должна пройти трасса, тоже спорная.

Еще одна причина конфликтов в Ворухе – водозабор Торткульского водохранилища. С его помощью можно контролировать реку, которая обеспечивает водой земледельцев обеих стран. И обе страны претендуют на водозабор, чтобы использовать его в своих интересах.

В марте 2019 года в анклаве в результате конфликта из-за строительства дороги Ак-Сай – Тамдык погибли двое человек, 20 были ранены. В июле 2019 года в Ворухе произошел конфликт из-за продажи газа: один человек пострадал в драке.

В тот же месяц из-за установки флагштока на неописанном участке границы возле надписи «Ворух» началась стрельба: из огнестрельного оружия ранен один военнослужащий, также пострадали милиционер и двое гражданских.

Еще по теме: Кишлаки в заложниках: как образовались и как живут анклавы в Центральной Азии

Приграничный вопрос Кыргызстана и Таджикистана

Споры на приграничных территориях между Кыргызстаном и Таджикистаном происходят уже долгие годы. По данным Госпогранслужбы, за 2020 год было зафиксировано 12 инцидентов на границе Кыргызстана с соседними государствами. При этом, девять из этих инцидентов произошли на кыргызско-таджикском участке госграницы.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы 519 км, остальная же линия остается неуточненной. Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы.