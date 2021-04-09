Уже 11 апреля состоятся выборы в местные кенеши. В Бишкекский городской кенеш баллотируется больше всего партий — целых 25. В столице развернулась нешуточная борьба за депутатский мандат — на одно кресло в горкенеш претендуют 44 человека.Некоторые партии, баллотирующиеся в горкенеш Бишкека, идут на выборы и в другие города, поэтому они активно дают обещания не только улучшить жизнь в столице, но и изменить что-то для всей страны.

Иногда их забавные, а иногда просто нереализуемые. «Клооп» создал тест — угадайте какое обещание правда, а какое — выдумка.