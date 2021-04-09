Кыргызстанские борцы греко-римского стиля Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов и Узур Джусупбеков завоевали лицензию на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2021 году.

Жоламан Шаршенбеков Акжол Махмудов

Узур Жусупбеков

Все три спортсмена завоевали путёвки на Азиатском квалификационном турнире, который стартовал 9 апреля. Для завоевания лицензии достаточно было выйти в финал.

Таким образом, на Олимпиаде в Токио, Кыргызстан будут представлять 9 спортсменов. Ранее лицензии завоевали борцы Айсулуу Тыныбекова и Атабек Азисбеков, легкоатлетка Дарья Маслова, бегунья Юлия Андреева, Мария Коробицкая и пловец Денис Петрашов.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но Международный олимпийский комитет перенёс игры на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Так Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.

При этом из-за коронавирусных ограничений Олимпиада в Токио пройдёт без зарубежных зрителей.