Представительство ООН в Кыргызстане выступило с заявлением по поводу похищения для принудительного вступления в брак и убийства Айзады Канатбековой.

Организация считает, что смерть Канатбековой «является трагическим напоминанием о необходимости положить конец этой бесчеловечной практике».

«Женщины и девушки в Кыргызстане и во всех странах мира имеют право безопасно передвигаться в своей стране, не подвергаясь похищениям и насилию», — напоминают в организации.

В заявлении ООН в республике призывает правительство, правоохранительные органы и силы безопасности принять «своевременные и скоординированные меры для реагирования и рассмотрения дел, зарегистрированных в соответствии со статьей «Похищение лица с целью вступления в брак» Уголовного кодекса» и провести их «эффективное и быстрое расследование».

При этом организация «приветствует» заявления президента Садыра Жапарова и премьер-министра Улукбека Марипова, в которых «смерть Айзады определяется как недопустимая национальная трагедия».

«ООН поддерживает народ Кыргызстана, выражающий нетерпимость к любым формам насилия в отношении женщин и девочек, включая любое поведение, связанное с «ала качуу»», — подчеркивается в заявлении.

При этом организация призвала «непрерывно принимать и обеспечивать соблюдение законов и правовых положений», связанных с профилактикой и ликвидацией насилия против женщин и девочек.

Кроме того, Кыргызстану необходимо обеспечивать безопасность и защиту для переживших насилие, их доступ к справедливым инструментам судебной защиты, и привлекать виновных к ответственности с соблюдением законности.

Не первое заявление

В 2018 году, после похищения и убийства в здании милиции в 2018 году Бурулай Турдалы кызы, представительство ООН в республике также сделало заявление, где призывало власти республики «принять все необходимые меры для прекращения такой практики».

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Международная организация призвала тогда руководство Кыргызстана прекратить детские и принудительные браки, и встать на путь «исполнения национального законодательства и международных договоров», защищая жертв похищения.

Поскольку «такие практики, как похищение невест, принудительный брак или ала-качуу, не имеют отношения к культуре и традициям Кыргызстана, а являются нарушением прав уязвимых людей».

В декабре 2020 года Детский фонд ООН-ЮНИСЕФ, ООН-Женщины и УВКПЧ снова призвали Кыргызстан «положить конец безнаказанности в отношении безнаказанности в случаях гендерного насилия, особенно насилия в отношении детей». Причиной стал случай, когда на Иссык-куле судья полностью оправдал двух обвиняемых в неоднократном изнасиловании 13-летней девочки. Из троих обвиняемых только один, 45-летний мужчина, получил приговор с лишением свободы на 7 лет и 6 месяцев.

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Однако никаких системных реформ по защите девочек, девушек, женщин в этом отношении в обоих случаях не произошло.

Похищение и и убийство Айзады Канатбековой

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля примерно в 7 утра трое мужчин. 7 апреля стало известно, что милиция нашла Канатбекову мертвой в машине Замирбека Тенизбаева, который и похитил девушку. По версии милиции,Тенизбаев сначала задушил Канатбекову, а затем покончил с собой.

Инцидент с похищением и убийством Канатбековой вызвал общественный резонанс. Около 300 граждан 8 апреля вышли к зданию МВД и требовали отставки главы ведомства Улана Ниязбекова и начальника столичного ГУВД Бакыта Матмусаева.

На митинге также присутствовали депутаты парламента Айсулуу Мамашева, Наталья Никитенко и Дастан Бекешев. Они сообщили, что внесли в парламент предложение об отставке главы МВД Улана Ниязбекова.

Позже милиция сообщила, что Тенизбаев уже был неоднократно судим разными судами России и в совокупности отбыл в местах лишения свободы более 7 лет. После последнего своего освобождения его депортировали из России и запретили въезд.

По поводу похищения и смерти Канатбековой уже высказались премьер-министр Улукбек Марипов и президент Садыр Жапаров. Марипов сказал, что такому поступку «нет оправдания,и что «до каждого человека в стране» надо донести: похищение с целью вступления в брак — уголовно наказуемое преступление.

Президент же заявил, что берет дело Канатбековой под личный контроль, и что этот случай «должен стать последним в истории краж невест». По его словам, дело должно быть доведено до конца, «наказание будет неотвратимо».

Сказал свое слово о похищении для принуждения к браку и заммуфтия республики Кадыр Маликов — он отметил, что для верующего мусульманина это большой грех и тяжкое преступление.

Уже найдены четверо подозреваемых в пособничестве в похищении девушки, они находятся в ИВС ГУВД Бишкека. Прокуратура начала расследование действий милиции — на пресс-конференции начальник следственной службы ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов заявил, что поиску похитителей мешали бюрократические проволочки. Кроме того, по словам милицейских чиновников, следователи искали хозяина машины и прозванивали телефоны подозреваемых.

«С введением нового кодекса процедура расследования усложнилась. Любое следственное действие следователь должен получить согласие в прокуратуре, потом они идут в суд и после этого суд выносит свое решение. Даже наложение ареста. Вот все это вызывает сложности в раскрытии, в том числе особо тяжких преступлений», — сказал Утемисов. По словам милицейского чиновника, после референдума МВД внесет предложения по поправкам в Уголовно-процессуальный кодекс.

Если верить словам Улана Айтбаева, начальника службы криминальной милиции ГУВД Бишкека, то они 8 часов устанавливали личность похищенной. Также он пожаловался на сложности с получением санкций на проверку данных мобильных телефонов.

Участники акции протеста требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД за бездействие сотрудников милиции, не приложивших достаточно усилий для поиска похищенной, пока она была жива. Матмусаев заявил, что в отставку не собирается и назвал своим долгом поиск ее похитителей — к концу дня всех подозреваемых в похищении задержали.

Депутаты накануне потребовали главу МВД Улана Ниязбекова отчитаться о деле в парламенте. Они также потребовали его отставки. Ниязбеков же ответил, что МВД не бежит от ответственности и несет «моральную вину».