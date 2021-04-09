Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщила, что в Бишкеке отменили регистрацию двум кандидатам от партий «Ата-Журт Кыргызстан» и «Ак Бата».

В партии «Ата-Журт Кыргызстан» бишкекская ТИК отменила регистрацию кандидата Нургазы Таланбек уулу. По данным комиссии, ГКНБ предоставила в ТИК информацию по факту подкупа Талантбеком уулу избирателей в жилмассиве Арча-Бешик.

По версии ГКНБ, кандидат совершал подкуп проводя дорожные работы в жилмассиве.

Вместе с этим, ТИК отменила регистрацию кандидата от партии «Ак Бата» Айжан Беккоеновой. Она, по данным ГКНБ, также проводила ремонт дороги в столичном жилмассиве «Ак Бата». При этом, самой партии вынесли письменное предупреждение «за соучастие агитаторов в нарушении правил ведения предвыборной агитации».

Письменное предупреждение также получила партия «Эмгек» за проведение агитации домовыми комитетами и квартальными. Жалоба на партию поступила из социальных сетей и УВД Октябрьского района столицы.

В Кыргызстане выборы депутатов в 28 городских и 420 айыльных кенешах пройдут 11 апреля. В них примут участие 59 политический партий.

К концу марта Министерство внутренних дел сообщило о регистрации 78 нарушений избирательного законодательства. По словам замглавы МВД Октября Урманбетова, зарегистрировано 21 преступление, 15 проступков, 4 нарушения и 38 фактов в ЕРПП.

В ЦИК также сообщали о регистрации нарушений. По данным на 30 марта, в группу реагирования ЦИК поступило 31 сообщение о нарушениях, и самое частое из них — подкуп.

В этот же день пройдет и референдум по изменению Конституции. Сам референдум стал следствием политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов 4 октября 2020 года и последующей смены власти.