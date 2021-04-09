«Клооп» снова создал для вас Кыргызский политический компас. Это тест, с помощью которого можно узнать, какая партия ближе всего вам по взглядам и ценностям.

В процессе создания компаса мы опросили 14 из 25 партий, которые будут участвовать на выборах в Бишкекский городской кенеш. В этом материале вы сможете узнать как эти 14 партий отвечали на наш тест, состоящий из более чем 100 вопросов.

Начнём с прав человека. На этот раз самыми либеральными оказались позиции у партии ДДК. Самыми консервативными же оказались партии «Тынчтык», «Айкол Кыргызстан», «Ынтымак» и «Улутман».

С правами женщин ситуация тенденция получилась похожей со взглядами партий на права человека в целом. ДДК имеет самые феминистские взгляды, а партии «Тынчтык», «Айкол Кыргызстан», «Ынтымак» и «Улутман» имеют самые консервативные (если не местами мизогинные) взгляды относительно прав женщин.

К счастью, здесь у всех партий минусовые показатели — это означает, что они все скорее готовы бороться за свободу слова. ДДК, при этом, имеет более ярко выраженные взгляды в поддержку журналистов и свободы слова в целом, а у партий «Свобода выбора», «Айкөл Кыргызстан» и «Ынтымак» более умеренные взгляды на этот счёт.

Неудивительно, что партия с самыми экономически левыми взглядами — это «Партия коммунистов Кыргызстана». В ярко выраженном левом спектре оказались НДПК и «Айкөл Кыргызстан».

В целом почти все партии, принимавшие участие в нашем компасе, придерживаются взглядов левее центра, и только «Республика» и «Свобода выбора» — единственные партии, которые придерживаются более правых взглядов в экономике.

Отношения к личностям

Поскольку в Кыргызстане политика в целом очень личностная, нам важно было понять, как партии относятся к самым ключевым, спорным и обсуждаемым фигурам кыргызского политического ландшафта последних нескольких лет.

Почти все партии негативно относятся к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, кроме «Социал-демократов». Что неудивительно — эта партия основана самыми преданными сторонниками Атамбаева, которые откололись от его бывшей партии СДПК.

К другому экс-президенту, Сооронбаю Жээнбекову, отношение партий в целом ещё хуже. Его вообще никто, в целом, похоже не любит.

С Садыром Жапаровым, нынешним президентом, ситуация чуть посложнее. Партии «Свобода выбора», «Ынтымак» и «Наш народ» в целом скорее поддерживают его политику. Остальные партии, прошедшие компас, относятся к Жапарову скорее критично, самое негативное отношение к действующему президенту — у ДДК.

И, наконец, семья Матраимовых. Фигуранты самого громкого коррупционного скандала в Кыргызстане за последние годы стали одной из причин политического кризиса в прошлом году. Сейчас один из лидеров клана, экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов, находится под стражей из-за открытого против него дела о коррупции, и партии, в целом, старались не показывать лояльность ему и его семье.

Впрочем, из участвовавших в нашем компасе партий, «Свобода выбора» и «Ынтымак» относятся к нему лояльнее всех.

Хотите проверить близость ваших взглядов к партиям, которые выдвигаются в вашем городе? Тогда пройдите наш Кыргызский политический компас!

Над обзором работали: Марат Кошмуратов, Калыгул Алмазбеков, Аэлита Максатбекова и Бектур Искендер