За сутки в Кыргызстане COVID-19 выявили у 151 человека, умерших нет

Опубликовано
Мундузбек Калыков
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Министерство здравоохранения и социального развития сообщило, что за прошедшие сутки в стране не зафиксировали смертей пациентов с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 516 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 151 человека.

  • Бишкек — 74;
  • Ош — 6;
  • Чуйская область — 47;
  • Нарынская область — 7;
  • Иссык-Кульская область — 16;
  • Джалал-Абадская область — 1.

В Ошской, Баткенской и Таласской областях новых случаев COVID-19 не зарегистрировано. По данным минздрава, всего за все время пандемии в стране выявили 89 811 случаев заражения коронавирусом.

Ведомство также сообщило, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 112 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 85 719 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медиков выявили 4 новых случая заражения COVID-19. Два случая зафиксировали в Бишкеке, по одному случаю — в Оше и Иссык-Кульской области. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 298 медработников, из которых выздоровели 4 223 человека.

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Опубликовано
Мундузбек Калыков
09 апреля 2021

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