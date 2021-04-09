Президент Садыр Жапаров в своем телеграм-канале сообщил, что на фоне экономического кризиса в стране и подорожание цен на продукты власти работают над повышением зарплат, пенсий и пособий.

По словам президента, в первую очередь власти повысят зарплату медработникам. По мнению Жапарова, это необходимо сделать из-за усложнения работы медработников и наличия трёх тысяч вакансий для врачей.

«В стране на данный момент есть 3 000 вакансий для врачей, которые уволились из-за низких зарплат. Поэтому мы должны вернуть их, создав соответствующие условия», — отметил президент.

По словам Жапарова, с 1 апреля на 100% повысили зарплаты работников Центров семейной медицины (ЦСМ). Зарплаты остальных работников сфер здравоохранения и работников культуры повысят на 50% с 1 июля.

«Мы ищем источники для увеличения зарплаты госслужащих в других секторах, пенсий и пособий. Нам надо постепенно искать новые источники финансирования, так как наш бюджет не позволяет сиюминутно повысить все выплаты. Даст Бог, мы сможем установить зарплаты, пенсии и пособия на достаточном уровне», — отметил глава государства.

Власти нередко заявляют о том, что повысят зарплаты медработникам. В последний раз об этом говорил 4 августа 2020 года тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков. Он тогда предлагал полученные от легализации теневой экономики средства направить на повышение зарплат медработников.

«Эти средства будут в первую очередь направлены на повышение зарплат медработникам, учителям. В прошлом году зарплату повышали, но понимаю, этого мало. Как мы можем предъявлять требования к медикам, которые получают 5 тысяч сомов? Эта проблема всегда волнует меня, мы сделаем все, чтобы наши медики получали поддержку государства и материально, и морально», — отметил Жээнбеков.

По данным Нацстаткома, в 2020 году средняя заработная плата в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения составила 10 855 сомов. По данным Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения, врачи без стажа получают зарплату 4 070 сомов.

При этом по данным того же Нацстаткома, в 2020 году прожиточный минимум в Кыргызстане для всего населения составил 5 358 сомов, а для трудоспособного населения 6 003 сома. То есть зарплата молодых медиков была в 2020 году ниже, чем прожиточный минимум.

Читать по теме: Как минздрав собирается оптимизировать больницы? Объясняем

