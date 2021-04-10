В бишкекском заведении Livebar спецназ и сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели спецоперацию. Причиной стала информация о том, что, предположительно, диджей бара наладил сбыт наркотиков.

В баре провели обыск и задержали 30-летнего сотрудника, у которого обнаружили гашиш.

«Во время проведения спецоперации задержан 30-летний К. У. Он является гражданином соседней республики. При личном досмотре в кармане его брюк обнаружено и изъято вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом конопли. При обыске комнаты в его шкафу также был обнаружен и изъят гашиш», — сообщили в СБНОН.

В самом баре сообщили, что при обыске права сотрудников не нарушили.