Экс-глава государства Роза Отунбаева 10 апреля получила китайскую вакцину от COVID-19 Sinopharm в бишкекской поликлинике №7.

По данным издания «Акипресс», она была единственной, кто пришел получать вакцину в этот день.

Отунбаева выразила беспокойство темпами вакцинации в Кыргызстане.

«Меня беспокоит, что вакцинация идет очень медленно. Уже давно прибыли эти китайские вакцины. Всегда найдутся люди, которые будут выступать против. […] Но разве вам не надоело сидеть дома. […] На сегодня есть только один выход из этого болезненного состояния — это вакцинация», — заявила экс-президент.

Вакцинация в Кыргызстане

29 марта в Кыргызстане начался первый этап вакцинации в стране. Вакцинацию начали с двух крупнейших городов страны — Бишкека и Оша, а также двух районов Чуйской области. На первом этапе планируют прививать врачей, учителей, сотрудников правоохранительных органов и силовиков.

Вакцинируют сейчас только китайской вакциной от COVID-19 SinoPharm. Она поступила в страну бесплатно 19 марта и её хватит на 75 тысяч человек.

По данным минздрава, на 10 апреля в Кыргызстане получили вакцину всего 1 820 человек.

По словам директора Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, у вакцинировавшихся в основном регистрируют слабость, головную боль, высокую температуру, но серьезных побочных проявлений ни у кого нет.