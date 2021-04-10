Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. Два случая смерти зафиксировали в Бишкеке и один — в Чуйской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 519 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 208 человек. Больше всего новых случаев заражения в столице.

Бишкек — 128;

Чуйская область — 66;

Иссык-Кульская область — 8;

Ошская область — 2;

Нарынская область — 2;

Ош — 1,

Баткенская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 90 019 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 105 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 85 824 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Среди медиков также выявили один новый случай заражения COVID-19. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 299 медработников, из которых выздоровели всего 4 226.

Также штаб сообщил, что на 10 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 833 пациентов, из них 27 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 880 человек лечатся амбулаторно.