Начальницей следственной службы ГУВД Бишкека назначена полковник Кымбат Курманалиева, которая до этого была замначальника в этом же управлении.

УВД Первомайского района возглавил М. Ниязалиев, раньше занимавший должность замначальника службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

Замначальника по оперативной работе в том же управлении назначен подполковник милиции У.Орозалиев, который был до этого замначальника Службы криминальной милиции ГУВД Бишкека.



Замначальника по досудебному производству в УВД стал подполковник милиции Р.Бердибаев, занимавший ту же должность в УВД Октябрьского района Бишкека.



Замначальника УВД (он же начальник Службы общественной безопасности) стал полковник милиции Ж.Шералиев, занимавший до этого должность замначальника той же службы.

Замначальника по досудебному производству Октябрьского РУВД Бишкека назначена майор милиции Б. Турапова, которая была замначальника управления по расследованию особо важных дел Следственной службы МВД.

Расследование МВД из-за смерти похищенной

Утром 5 апреля была похищена Айзада Канатбекова, преступление попало в кадр видеокамер — был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, уже пытался похищать.

Однако поиски затягивались, а 7 апреля в машине было найдено тело девушки, а рядом — тело ее похитителя. Милиция заявила, что мужчина задушил ее, а после убил себя. Сотни человек вышли на митинг, недовольные бездействием милиции и требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

К концу 8 апреля были задержаны четыре подозреваемых в похищении Канатбековой. Прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения кыргызстанки Айзады Канатбековой. Дело по статье “Халатность” было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

МВД провело служебное расследование, после которого 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

