Во время дебатов на КТРК между кандидатами в депутаты в Бишкекский горкенеш Динарой Аляевой и Нариманом Тюлеевым разгорелся спор.

По данным издания Kaktus.media, кандидатка от Социалистической партии Кыргызстана Динара Аляева обвинила Тюлеева в том, что он не был откровенен, когда заявлял о запрете строительства в исторических местах Бишкека.

«Ведь именно на историческом месте Нариман Тюлеев построил торговый центр», — сказала она, очевидно, имея в виду ГУМ, построенный в центре Бишкека напротив ЦУМа.

В ответ политик заявил, что на месте этого торгового центра около 25 лет была яма.

«Никто не смог там построить ничего, а моя семья и дети построили торговый центр, когда я был в тюрьме», — отметил Тюлеев.

Однако Аляева заявила, что что семья Тюлеева могла построить там сквер или парк и подарить его бишкекчанам, а не торговый центр.

На что бывший мэр спросил у нее, знает ли она, сколько денег в его кармане. Аляева ответила, что она не считала, но это сделали журналисты.

После этого ведущие программы остановили спор, отметив, что кандидатам не следует переходить на личности в дебатах.

Кроме этого, Аляева потребовала от Тюлеева называть ее по имени и отчеству.

«Мы с вами первый раз видимся, будьте любезны относиться ко мне с уважением», — заявила она.

Позже кандидатка написала на своей странице в фейсбуке, что хотела пожать руку Нариману Ташболотовичу, но он был зол и на выходе угрожал своему оппоненту из партии Коммунистов.

Кто такая Динара Аляева?

Динара Аляева — кандидатка от Социалистической партии Кыргызстана. Она является учтредительницей «Первого детского хосписа» и благотворительного фонда «Помогать легко».

Первый детский хоспис: «Если ребенка нельзя вылечить — это не значит, что ему нельзя помочь»

Кто такой Нариман Тюлеев?

Нариман Тюлеев был мэром столицы с 2008 по 2010 годы. Будучи мэром Бишкека Тюлеев выдал в частные руки 21 земельный участок в парке Ататюрк. Один участок площадью 600 квадратных метров, на котором предполагалось построить жилой дом и бизнес-центр, Тюлеев выдал своему отцу.

В 2012 экс-мэру предъявили обвинения в нанесении крупного ущерба государству при покупке автобусов и снегоочистительной техники для столицы из Китая.

По данным следствия, Тюлеев нанес ущерб государству в размере 33 млн сомов. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В 2016 году Тюлеева освободили по амнистии. Кроме этого, он выплатил штраф государству в размере 60 млн сомов в качестве компенсации.

Тогда власти конфисковали у него торговый центр «Караван», бизнес-центр «Сапатком» и дорогостоящие автомобили, принадлежавшие Тюлееву и его родственникам.

20 октября 2020 года на фоне политического кризиса после парламентских выборов Тюлеев был назначен первым вице-мэром столицы.

Однако это вызвало протесты горожан, которые требовали, чтобы к власти пришли «новые люди с незапятнанной репутацией». Уже через два дня, 22 октября, Тюлеев подал в отставку с поста первого вице-мэра.

Позже 9 февраля 2021 года Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций в его отношении и отправил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд.

На выборы в Бишкекский горкенеш Тюлеев баллотируется от партии Ак Бата, которой 9 апреля ЦИК вынесла письменное предупреждение «за соучастие агитаторов в нарушении правил ведения предвыборной агитации».

Выборы в местные кенеши в Кыргызстане назначены на 11 апреля. 10 апреля проходит голосование вне помещения.