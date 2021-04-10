Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что при возврате ранее полученной взятки задержан следователь ОВД Аламудунского района Чуйской области, старший лейтенант милиции Д.Б.

«Следственные органы инициировали фиктивное досудебное производство в отношении гражданина М.у.Т. и путем оказания морально-психологического давления получили $2 тысячи через следователя Д.Б. за прекращение досудебного производства», — рассказали в комитете.

По данным спецслужб, позже следователи вернули $1500 во избежание огласки факта вымогательства. При возврате оставшихся $500 9 апреля был задержан старший лейтенант милиции Д.Б.

В ГКНБ сообщили, что следствие продолжается. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.