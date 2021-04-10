Убийство на рынке «Кудайберген». Подозреваемый в убийстве объявлен в розыск

В Бишкеке 3 апреля на рынке «Кудайберген» от ножевых ранений в грудь скончался мужчина. Ножевые ранения он получил в результате драки со своим родственником. Подозреваемый в убийстве объявлен в розыск.

По данным ГУВД Бишкека, 3 апреля примерно в 15:30 в 102 поступил вызов о том, что возле пересечения улиц Патриса Лумумбы и Дэн Сяопина произошла драка между двумя неизвестными мужчинами. В результате драки один нанёс другому ножевые ранения.

Выехавшие на место милиционеры установили, что ножевые ранения получил 32 летний Артур Богданов Его госпитализировали, но он скончался от полученных ранений не приходя в сознание.

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье «Убийство» и назначены необходимые экспертизы», — отметили в ГУВД.

С помощью видеозаписей с камер наблюдения и в ходе проведения оперативно-розыскных мер милиционеры установили, что предполагаемый убийца 31-летний Николай Алексеев.

«Допрошенные свидетели и очевидцы дали прямые показания, что ножевые ранения нанес именно Алексеев. Также по имеющимся данным, он имеет родственные связи с погибшим, между которыми с утра произошла ссора», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве отметили, что в первый же день организовали розыскные мероприятия подозреваемого и провели обыски по месту его жительства и у его родственников.

Также выставили сторожевые карточки на случай пересечения границы и разослали ориентировки подозреваемого.

По словам сестры погибшего мужчины, милиция не сразу приняла заявление. Также по её данным, подозреваемый в убийстве возможно покинул Кыргызстан.

«Милиция сразу же приехала на место. Двоих участников потасовки задержали, а Николая — нет. Тех двоих отпустили. Сказали, что они проходят по делу в качестве свидетелей, а Николая еще не задержали», — отметила она.

Погибшему было 32 года. У него остались маленький ребенок и беременная жена.