В Бишкеке отмечается большой наплыв заявлений на выездное голосование — БТИК

Сегодня 10 апреля проходит выездное голосование на выборах депутатов местных кенешей и референдум по изменению Конституции.

Избиратели, которые по причине здоровья или службы не могут прийти 11 апреля в участок на выборы, должны были минимум за три дня до голосования подать заявление в участковую избирательную комиссию. Таким образом, члены УИК сами придут у избирателям с переносным ящиком для голосования.

Председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов сообщил «Клоопу», что отмечается большой наплыв избирателей, желающих проголосовать вне помещения.

При этом 87% заявлений о том, что избиратель будет голосовать вне помещения были поданы домкомами и квартальными.

По словам Маматова, домкомы помогают относить заявления в избирательный участок, но только в случаях, когда сам избиратель или его родственники не могут это сделать.

«Они не должны были злоупотреблять этим и доносить большое количество [заявлений]. Они должны были смотреть, кто из них реально больной. Сегодня среди них выявляются и не больные», — сообщил он.

Он заверил, что разослал партиям 9 апреля списки участков, где зарегистрировано большое количество избирателей, чтобы они мониторили вместе с общественными наблюдателями и фиксировали нарушения.

«Если будет большое количество нарушений на выездном голосовании, будут подтверждены факты того, заявление писали не сами заявители, то те домкомы, которые принесли заявления, будут привлечены к ответственности за фальсификацию избирательной документации или за подделку документов», — заявил Маматов.

Всего в Бишкеке зарегистрировали 4 970 заявлений о том, что избиратель будет голосовать вне помещения. Из них 87% (4 322) были поданы домкомами и квартальными.

По словам председателя БТИК, на последних президентских выборах на выездное голосование было меньше заявлений — около 3 800.