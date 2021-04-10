В Кара-Сууйском районе Ошской области 9 апреля мужчина напал на первоклассницу — он изнасиловал ее, девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

В Кара-Сууйском РОВД было начато расследование по факту изнасилования, к которому присоединилось Ошское УВД. Милиция установила подозреваемого в совершении преступления — 26-летнего жителя села Кыргыз-Чек. Его задержали в доме родственников в селе Садырбай.

По информации милиции, подозреваемый сознался в изнасиловании ребенка, кроме того были найдены вещественные доказательства. Его поместили в ИВС. Согласно уголовному кодексу, за изнасилование заведомо малолетней преступнику грозит лишение VI категории (от двенадцати лет шести месяцев до пятнадцати лет) либо пожизненным лишением свободы.