В Кыргызстане 10 апреля проходят выездные выборы в местные кенеши. Вместе с этим объявлен день тишины, когда партии не могут агитировать. Однако отдельные люди продолжают агитировать за партии и оказывать давление на других.

В Бишкеке в одном из частных домов избиратели отказываются голосовать, сославшись на то, что они не подавал заявку на голосование из дома.

«Я ничего не подписывал, дал фамилии свою и супруги. Квартальный мою фамилию кому-то дал, ко мне пришли и принесли подарки. Я могу вынести эти подарки обратно», — заявил житель по имени Мансур.

На его заявления, члены УИК предложили ему проголосовать завтра, 11 апреля, на общих основаниях.

В другой части столицы, на участке №1023, домком оказывала давление на пожилую женщину, чтобы та проголосовала. Женщина отказалась голосовать, сославшись на то, что она не знает за кого голосовать и партии не выполняют обещания.

Женщина заявила, что проголосует только в том случае, если ей приносят гуманитарную помощь. На это домком обещала принести гумпомощь через час, если женщина проголосует.

«Обещали — делают, теть Наташ. Что с вами, тетя Наташ?[…] Вы же берете благотворительность каждый месяц? Каждый месяц берете или не берете!? Каждый месяц получаете, тетя Наташа!?» — кричала домком.

На грубость и попытки подкупа члены УИК молчали и настойчиво предлагали пенсионерке проголосовать. После того, как женщина несколько раз отказала, домком заявила: «Все уходим, не хочет она — не надо. Не надо было обещать!».

Другой пенсионер также столкнулся с давлением со стороны домкома. На видео на странице «Беспредел KG», женщина указывает пожилому мужчине куда ставить галочку. После того, как пенсионер проголосовал, он признается, что домком по имени Мария Михайловна сказала ему голосовать за партию «Эмгек».

После этого мужчина заявил, что ему подарков за это не дарили: «Откуда? В жизни никто никогда ничего не приносил». Пока неизвестно в каком городе произошел этот случай, партия «Эмгек» баллотируется в 11 городах из 28.

По Конституции, выборы в Кыргызстане должны проходить тайно и свободно, то есть любой гражданин вправе отказаться от участия. «Никто не вправе оказывать воздействие на граждан с целью принуждения их к участию или неучастию в выборах, а также на свободное волеизъявление», — заявлено в документе.

Также вручение подарков и других материальных благ за голосование на выборах считаются подкупом и нарушают законы Кыргызстана. В Кыргызстане 10 и 11 апреля проходят выборы в местные кенеши.

На избирательных участках 11 апреля около 3 тысяч наблюдателей «Клоопа» будут следить за ходом голосования. Днем ранее, 10 апреля, наблюдатели вместе с членами УИК наблюдают за выездными выборами, которые проходят в домах у людей с ограниченными возможностями здоровья.