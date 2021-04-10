Кыргызстанцы 10 апреля голосуют за партии в местные кенеши и принятие новой Конституции вне избирательных участков. Для этого они должны были написать заявление в соответствующий УИК — их вносят в список не менее, чем за три дня до голосования.

Однако несколько избирателей в столице были удивлены неожиданному визиту членов УИК. По их словам, они не просили вносить их в список для выездного голосования.

Наблюдательница «Клоопа» Адинай Омурбаева засняла, как жительница одного из районов Бишкека возмущается приходу членов избирательной комиссии.

«Мне не сказали, зачем спрашивали [данные]. Иначе я бы сказала, сама бы пошла [голосовать]. Мы всегда ходим сами, машина есть, мой старик всегда вез нас и мы голосовали. Зачем так шумно и пугающе столько людей привели?», — негодует женщина.

Другая наблюдательница «Клоопа» Айданек Таалайбекова зафиксировала аналогичный случай в другой части города. По словам членов УИК, заявление за избирательницу подала квартальная.

После разъяснения ситуации гражданка написала заявление о том, что не подавала заявку на выездное голосование.

«Ну, девушка, я могу вообще не прийти. Это мое желание. Квартальная наша уже заколебала. Ну, давайте я напишу. Просто больной человек, я не могу его [оставить]. Я итак уже замучилась. Тут не до ваших этих выборов — каждые два месяца эти выборы», — сказала женщина.

Еще один житель Бишкека не подавал заявки на предварительное голосование. Однако члены УИК №1311 «по ошибке» идентифицировали его, и ему пришлось проголосовать.

Члены избирательной комиссии обещали составить акт по приезду в участок.