В Кыргызстане 10 апреля проходит голосование вне помещения за партии в местные кенеши и референдум по новой Конституции. Наблюдатели «Клоопа» зафиксировали в столичном микрорайоне Джал несколько случаев, когда избиратели не знали, что находятся в списках выездного голосования.

Такая тенденция была замечена на участке №1051. Житель одного из домов сказал членам УИК, что не подавал заявку на голосование вне помещения и отказался голосовать.

Представитель правоохранительных органов вместе с наблюдателем пытались разобраться в ситуации, но четких объяснений от членов УИК не услышали. Наблюдательница «Клоопа» составила жалобу на данное нарушение.

Позже на том же участке произошел аналогичный случай уже с другой избирательницей. Она также утверждает, что не просила членов УИК приезжать к ней за ее голосом.

Позже на этом же участке наблюдательница «Клоопа» Мадина Каниметова заметила еще несколько подобных случаев. У квартирантов домов, которые якобы занесли себя в список, нет рядом паспортов для голосования.

«Ваши данные, оказывается, занесли нам», — передает объяснения членов УИК Каниметова.

Наблюдательница стала свидетельницей такой же ситуации и в другом доме Джала. При этом, по словам Каниметовой, члены УИК и милиционеры давят на нее, запрещая снимать все на видео.

В Кыргызстане 10 апреля проходит голосование вне помещения на выборах депутатов местных кенешей и референдум по изменению Конституции. Это означает, что к избирателям, которые по причинам здоровья или службы не могут прийти в участок, приходят сами члены участковой избирательной комиссии.

Также граждане, находящиеся под стражей или проживающие в удаленных местах, могут проголосовать вне помещения.

Голосование в участках пройдет 11 апреля. Выборы пройдут в 28 городах, в том числе в Бишкеке и Оше, и в 420 айыльных кенешах.