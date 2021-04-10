Наблюдатели «Клоопа» сообщили, что на выездном голосовании в Караколе и Бишкеке из-за технических неполадок избирателям не выдали чеки о прохождении идентификации. Из-за этого избиратели не смогли проголосовать.

Согласно закону, избирателям, которые прошли биометрическую идентификацию, выдается чек — он выдается только один раз. Этот чек затем обменивается на избирательный бюллетень.

На выездном голосовании в городе Каракол идентификационный аппарат показал, что избирательница уже прошла идентификацию. Сама избирательница не понимает, почему так произошло, ведь голосование только началось.

Члены участковой избирательной комиссии №3152 предположили, что это технические неполадки, не чек все равно не выдали.

В Бишкеке аппарат успешно идентифицировали избирателя, но отказался выдавать чек. Изначально члены УИК думали пропустить ее без чека. Однако, в итоге бюллетень избирательнице не выдали, а члены УИК составили акт.

В Кыргызстане 10 апреля проходит голосование вне помещения на выборах депутатов местных кенешей и референдум по изменению Конституции. Это означает, что к избирателям, которые по причинам здоровья или службы не могут прийти в участок, приходят сами члены участковой избирательной комиссии.

Также граждане, находящиеся под стражей или проживающие в удаленных местах, могут проголосовать вне помещения.

Голосование в участках пройдет 11 апреля. Выборы пройдут в 28 городах, в том числе в Бишкеке и Оше, и в 420 айыльных кенешах.