В Бишкеке председательница одного из домовых комитетов не хотела пускать наблюдателей «Клоопа» внутрь дома, где проходило выездное голосование. Домком требовала у наблюдателей предъявить «разрешение» (скорее всего удостоверение — редакция).

«Что вы спорите, не имеете вы права, нет. Покажите свое разрешение, что вы имеете право […] Тогда я не буду возникать», — сказала женщина наблюдательнице.

Стоящий рядом милиционер решил вмешаться и запросил документы и у наблюдателя, и у домкома. В это время члены участковой избирательной комиссии №1343 начали регистрацию избирателей.

По закону, на месте голосования могут присутствовать члены УИК, избиратели, милиционер и наблюдатели — дополнительного разрешения для этого не требуется. Наблюдатель также имеет право вести съемку не нарушая тайны голосования.

На выездном голосовании в доме престарелых в Бишкеке члены УИК №1208 вовсе вывели всех наблюдателей в коридор, где невозможно вести наблюдение. По словам наших наблюдателей, члены УИК спрашивали у них справки с отрицательным тестом на коронавирус, так как это «красная зона».

После того, как наблюдатели «Клоопа» решили вести наблюдение за процессом голосования милиционер попросил их покинуть помещение.

«Вы “особенная” девушка? Давайте уважать друг друга и не нарушать работу комиссии […] Почему вы должны здесь стоять? Тогда все 20 человек [наблюдателей] придут сюда […] Это “красная зона”, вы знаете? Вы знаете, что они возрастные? Почему мы все послушались директора [дома престарелых], вы директора — взрослую женщину игнорировали. Она же подошла и объяснила, все зарегистрировались», — сказала член УИК.

Согласно закону «О выборах депутатов местных кенешей», наблюдатель имеет право присутствовать и свободно перемещаться в помещении для голосования.

В Кыргызстане 10 апреля проходит голосование вне помещения на выборах депутатов местных кенешей и референдум по изменению Конституции. Это означает, что к избирателям, которые по причинам здоровья или службы не могут прийти в участок, приходят сами члены участковой избирательной комиссии.

Также граждане, находящиеся под стражей или проживающие в удаленных местах, могут проголосовать вне помещения.

Голосование в участках пройдет 11 апреля. Выборы пройдут в 28 городах, в том числе в Бишкеке и Оше, и в 420 айыльных кенешах.